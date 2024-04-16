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Власти Финляндии повысили НДС до 25,5 процента, сообщили СМИ

Власти Финляндии повысили НДС до 25,5 процента, сообщили СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Власти Финляндии повысили НДС до 25,5 процента, сообщили СМИ

Правительство Финляндии приняло решение повысить НДС с 24% до 25,5% в 2024 году на фоне мер экономии бюджета и сокращения расходов на социальную сферу, сообщает | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:29+0300

2024-04-16T11:29+0300

2024-04-16T11:29+0300

экономика

финляндия

ндс

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Правительство Финляндии приняло решение повысить НДС с 24% до 25,5% в 2024 году на фоне мер экономии бюджета и сокращения расходов на социальную сферу, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. "Правительство согласовало повышение основной ставки НДС до 25,5%, сообщили источники Helsingin Sanomat. В настоящее время основная ставка НДС составляет 24%", – говорится в материале. Это изменение должно вступить в силу не позднее конца 2024 года, пишет газета. Сниженные ставки НДС останутся без изменений, уточняется в сообщении. Например, НДС для продовольственных товаров и услуг общепита составляет 14%. Не изменится также налог на общественный транспорт и медикаменты в размере 10%, поясняет издание. Самый высокий НДС среди европейских стран в Венгрии – 27%, за ней следуют Дания, Норвегия и Швеция со ставкой 25%. Реформы в налогообложении Финляндии проводятся в рамках правительственной корректировки бюджета. В частности, кабмин рассчитывает добиться сокращения бюджетных расходов на дополнительные три миллиарда евро, из которых, как ожидается, около миллиарда придется на повышение налогов, сообщали финские СМИ. Ранее правительство уже согласовало пакет мер по сокращению бюджета на шесть миллиардов. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра заявляла о неизбежном сокращении в пенсионной системе в рамках правительственных мер экономии, однако власти еще не согласовали, каким образом эти меры могут затронуть пенсии. В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет.

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финляндия, ндс