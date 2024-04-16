https://1prime.ru/20240416/nedra-847421991.html

В Роснедрах оценили объем трудноизвлекаемых запасов углеводородов

В Роснедрах оценили объем трудноизвлекаемых запасов углеводородов - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Роснедрах оценили объем трудноизвлекаемых запасов углеводородов

Запасы углеводородов, относимые к трудноизвлекаемым (ТРИЗам), в России колоссальны, и "с ними нужно работать", заявил глава Роснедр Евгений Петров. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T12:10+0300

2024-04-16T12:10+0300

2024-04-16T12:10+0300

энергетика

добыча нефти

добыча газа

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Запасы углеводородов, относимые к трудноизвлекаемым (ТРИЗам), в России колоссальны, и "с ними нужно работать", заявил глава Роснедр Евгений Петров. "На сегодня у нас ТРИЗов составляет порядка 970 миллиардов тонн геологических, 3,4 миллиарда извлекаемых. То есть это колоссальные запасы, с которыми нужно работать. И ТРИЗ - это все-таки больше технологическо-экономический параметр. И по мере развития, по мере установления технологического суверенитета, эти месторождения будут переходить из категории ТРИЗ в рентабельные", - сказал он в ходе Национального нефтегазового форума. Петров также отметил, что недавнее внедрение нового типа лицензирования на технологических полигонах заинтересовало все вертикально интегрированные нефтегазовые компании. "Сейчас активно следим за тем, как они развиваются, потому что коллеги свое новое оборудование, которое вводится в оборот, прежде всего испытывают на этих полигонах", - заключил Петров. Новый вид недропользования в РФ был разработан в соответствии с изменениями в закон "О недрах" от 2 декабря 2019 года. Он призван позволить сфокусироваться на развитии технологий, а не на обязательствах, касающихся бурения или работы с запасами, характерных для традиционной модели работы. На таких участках также упрощается порядок подготовки и согласования проектной документации. В июне прошлого года Минприроды сообщало, что совместно с Минфином и Минэнерго обсуждает механизмы стимулирования разработки технологий на технологических полигонах ТРИЗов.

https://1prime.ru/20240412/oil-847327360.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

добыча нефти, добыча газа