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Эксперт оценил вероятность крупных слияний и поглощений нефтяных компаний

Эксперт оценил вероятность крупных слияний и поглощений нефтяных компаний - 16.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность крупных слияний и поглощений нефтяных компаний

Сейчас в мире, в частности в США, наблюдается процесс консолидации, когда крупные игроки поглощают мелкие компании, занимающиеся, например, сланцевой... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T06:16+0300

2024-04-16T06:16+0300

2024-04-16T06:17+0300

экономика

нефтяные компании

слияния и поглощения

экспертное мнение

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Сейчас в мире, в частности в США, наблюдается процесс консолидации, когда крупные игроки поглощают мелкие компании, занимающиеся, например, сланцевой нефтедобычей, однако ожидать крупных слияний или поглощений среди мировых нефтяных компаний не стоит, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В четверг агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC недавно рассматривала возможность покупки британской BP, однако дальше предварительных обсуждений это не продвинулось. "С одной стороны, на рынке идут процессы консолидации. Особенно в Соединенных Штатах, например, в сланцевых проектах, более мелкие компании поглощаются более крупными, но перехода прав собственности или слияния каких-то огромных корпораций мы сейчас не видим. Хотя этот процесс проходил десятилетиями, фактически чуть ли не весь XX век... Но сейчас ожидать крупных слияний или поглощений не стоит", - прокомментировал эксперт. Касательно поглощения BP эмиратской ADNOC, Юшков напомнил, что британская компания не имеет крупных владельцев - ее акции практически полностью находятся в свободном обращении. Соответственно, выкупить контрольный или просто значимый пакет не получится. Единственный вариант - идти на биржу и активно выкупать акции там. Последний раз, по словам эксперта, идея о большом поглощении в отрасли "витала в воздухе" как раз относительно BP после взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году. "Было много исков, у них было огромное падение капитализации, и в этом плане действительно вставал вопрос, сможет ли компания отбиться от этих исков, все выплатить, хватит ли у них денег и прочее. То есть вот такой кризис у компании был", - сказал Юшков, отметив, что тогда британской компании помогло справиться с трудностями сотрудничество с "Роснефтью", поэтому до поглощения BP другими компаниями дело не дошло.

https://1prime.ru/20240125/842887093.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефтяные компании, слияния и поглощения, экспертное мнение