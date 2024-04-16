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Нигерия допускает возможность расчетов с Россией в цифровых валютах

Нигерия допускает возможность расчетов с Россией в цифровых валютах - 16.04.2024, ПРАЙМ

Нигерия допускает возможность расчетов с Россией в цифровых валютах

Нигерия допускает возможность расчетов с Россией в цифровых валютах, заявил РИА Новости глава бюджетного управления министерства бюджетного и экономического... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T23:40+0300

2024-04-16T23:40+0300

2024-04-16T23:40+0300

экономика

расчеты в нацвалютах

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ВАШИНГТОН, 16 апр — ПРАЙМ. Нигерия допускает возможность расчетов с Россией в цифровых валютах, заявил РИА Новости глава бюджетного управления министерства бюджетного и экономического планирования страны Бен Акабуэдзе. "Цифровая валюта может стать средством расчетам в торговле", - сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, комментируя возможность расчетов в цифровых валютах с Россией. Как отметил Акабуэдзе, Нигерия в настоящее время не ведет торговлю с расчетами в цифровых валютах, но как страна, которая "второй в мире глобально запустила цифровую валюту", будет рада такой возможности.

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расчеты в нацвалютах