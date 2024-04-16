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В Госдуму внесли законопроект о новом размере минимального оклада
В Госдуму внесли законопроект о новом размере минимального оклада - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект о новом размере минимального оклада
Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, который предполагает установление минимального оклада в размере одного... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:04+0300
2024-04-16T11:04+0300
2024-04-16T11:04+0300
экономика
мрот
зарплата
госдума
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, который предполагает установление минимального оклада в размере одного МРОТ без учета премий и надбавок. Об этом сообщила пресс-служба партии. Сейчас размер МРОТ в России составляет 19 242 рубля. "Внести в Трудовой кодекс РФ изменения, установив, что минимальный размер месячного вознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки, оклада работника полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Минимальный размер месячного вознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки, оклада, работающего на территории соответствующего субъекта РФ и состоящего в трудовых отношениях с работодателем не может быть ниже минимального размера оплаты труда в этом субъекте РФ при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении РИА Новости. Размер зарплат ниже МРОТ начали устанавливать в 2007 году после принятия поправок в федеральное законодательство, устранивших минимальные госгарантии вознаграждения за труд. Работодатели после этого получили возможность устанавливать базовые оклады ниже минимального размера оплаты труда. Привела пресс-служба слова лидера партии Сергея Миронова. "В разные годы эта проблема рассматривалась в Конституционном суде, и в его постановлении от 2017 года говорилось о недопустимости включения в состав учета минимальной заработной платы дополнительных выплат", — уточнил Миронов. Он выразил мнение, что сейчас проблема до сих пор не решена. Многие работодатели продолжают начислять сотрудникам зарплату ниже утвержденного МРОТ и ничего менять не собираются. Из-за этого люди оказываются "в очень уязвимом положении", они зависят от расположения руководства. По оценке экспертов, с таким несправедливым начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч российских граждан, сообщил Миронов. "Данный федеральный закон направлен на восстановление минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд, привлечение профессиональных квалифицированных кадров и устранение дефицита рабочей силы", — говорится пояснительной записке.
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мрот, зарплата, госдума
Экономика, МРОТ, зарплата, Госдума
В Госдуму внесли законопроект о новом размере минимального оклада
В Госдуму внесен законопроект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, который предполагает установление минимального оклада в размере одного МРОТ без учета премий и надбавок. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Сейчас размер МРОТ в России составляет 19 242 рубля.
"Внести в Трудовой кодекс РФ изменения, установив, что минимальный размер месячного вознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки, оклада работника полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Минимальный размер месячного вознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки, оклада, работающего на территории соответствующего субъекта РФ и состоящего в трудовых отношениях с работодателем не может быть ниже минимального размера оплаты труда в этом субъекте РФ при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда", — говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Размер зарплат ниже МРОТ начали устанавливать в 2007 году после принятия поправок в федеральное законодательство, устранивших минимальные госгарантии вознаграждения за труд. Работодатели после этого получили возможность устанавливать базовые оклады ниже минимального размера оплаты труда. Привела пресс-служба слова лидера партии Сергея Миронова.
"В разные годы эта проблема рассматривалась в Конституционном суде, и в его постановлении от 2017 года говорилось о недопустимости включения в состав учета минимальной заработной платы дополнительных выплат", — уточнил Миронов.
Он выразил мнение, что сейчас проблема до сих пор не решена. Многие работодатели продолжают начислять сотрудникам зарплату ниже утвержденного МРОТ и ничего менять не собираются. Из-за этого люди оказываются "в очень уязвимом положении", они зависят от расположения руководства. По оценке экспертов, с таким несправедливым начислением зарплаты сталкивается более 700 тысяч российских граждан, сообщил Миронов.
"Данный федеральный закон направлен на восстановление минимальных государственных гарантий вознаграждения за труд, привлечение профессиональных квалифицированных кадров и устранение дефицита рабочей силы", — говорится пояснительной записке.
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