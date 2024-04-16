https://1prime.ru/20240416/opek-847440113.html

Эксперты ответили, смогла бы Намибия заменить Анголу в ОПЕК+

Эксперты ответили, смогла бы Намибия заменить Анголу в ОПЕК+ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Эксперты ответили, смогла бы Намибия заменить Анголу в ОПЕК+

Намибия может стать десятой по объему добычи в ОПЕК и войти в пятерку среди всех африканских нефтедобывающих стран, однако уровень добычи Анголы в ОПЕК+ она... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T19:34+0300

2024-04-16T19:34+0300

2024-04-16T19:34+0300

экономика

нефтедобыча

опек

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Намибия может стать десятой по объему добычи в ОПЕК и войти в пятерку среди всех африканских нефтедобывающих стран, однако уровень добычи Анголы в ОПЕК+ она компенсировать целиком не сможет, если присоединится к альянсу, заявили РИА Новости эксперты. Накануне агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОПЕК, который недавно покинула Ангола, присматривается к членству в организации другой африканской страны - Намибии, поскольку та в ближайшие годы планирует развивать нефтедобычу. Эксперты напомнили, что Намибия пока не является нефтедобывающей страной. "По большинству оценок, масштабная добыча нефти в Намибии начнется только через пять лет - в 2029 году. До тех пор участие или неучастие Намибии в каких-то соглашениях с ОПЕК или ОПЕК+ - вопрос сугубо политический и отчасти даже символический, экономического веса на нефтяном рынке у страны еще нет", - прокомментировал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "В долгосрочной перспективе Намибия может войти пятерку нефтедобывающих стран Африки и производить более 500 тысяч баррелей в сутки, однако это не позволит компенсировать даже "выпавшую" добычу Анголы", - сказала старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. По словам Белогорьева, в 2030-2035 годах добыча Намибии может составить около 350-400 тысяч баррелей в сутки, а к 2035 году - достичь 700 тысяч баррелей или даже более. Для сравнения, входящие в ОПЕК Конго, Габон и Экваториальная Гвинея добывают сейчас около 250, 200 и 60 тысяч баррелей в сутки соответственно. "Намибия вполне может стать десятым по величине производителем нефти в ОПЕК с долей 1-1,5% от добычи картеля", - сказал он, отметив при этом, что нефтепроизводство Анголы сейчас составляет 1-1,2 миллиона баррелей в сутки. Как предположил Белогорьев, сначала Намибия может присоединиться к ОПЕК+. В частности, считает Попова, страна может сотрудничать с альянсом в технологической сфере. В ОПЕК же ей входить пока рано. "Все-таки, чтобы быть членом организации экспортеров нефти, нужно этот экспорт осуществлять. Скорее, речь может идти о каком-то особом ассоциированном формате участия", - добавил Белогорьев. Однако, по его словам, внимание ОПЕК дает сигнал рынку, что к перспективам добычи нефти в Намибии следует отнестись серьезно. Сотрудничество с организацией может привлечь в страну дополнительные инвестиции.

https://1prime.ru/20240412/opek-847334675.html

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нефтедобыча, опек