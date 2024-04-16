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Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов ОСАГО - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов ОСАГО
Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов ОСАГО - 16.04.2024, ПРАЙМ
Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов ОСАГО
Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов коротких договоров по ОСАГО, рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на круглом... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T19:25+0300
2024-04-16T19:25+0300
экономика
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов коротких договоров по ОСАГО, рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на круглом столе в Совете Федерации РФ "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок". Поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной "автогражданки" сроком от одного дня до трех месяцев, вступили в силу 2 марта. Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если им не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида. "У нас появился короткий полис по ОСАГО, в том числе по такси. Мы видим, что с 1 апреля было заключено более 2,7 тысячи договоров, не то чтобы этот инструмент прям полетел: у нас остаются проблемы с коллегами из "Яндекса" и с коллегами из страховой отрасли, но очень хочется надеяться, что мы сможем найти компромисс, решить все технические проблемы, и эта история будет пользоваться заслуженным спросом", - сказал Смирнов.
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осаго
Экономика, ОСАГО
19:25 16.04.2024
 
Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов ОСАГО

ЦБ: россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи коротких договоров по ОСАГО

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россияне с 1 апреля заключили более 2,7 тысячи полисов коротких договоров по ОСАГО, рассказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов на круглом столе в Совете Федерации РФ "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок".
Поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной "автогражданки" сроком от одного дня до трех месяцев, вступили в силу 2 марта. Согласно закону, краткосрочный договор ОСАГО вступает в силу через три дня после предоставления страховщику документов, необходимых для его заключения, если им не установлен более короткий срок вступления в силу. Одновременно вводится запрет на изменение срока действия договора ОСАГО любого вида.
"У нас появился короткий полис по ОСАГО, в том числе по такси. Мы видим, что с 1 апреля было заключено более 2,7 тысячи договоров, не то чтобы этот инструмент прям полетел: у нас остаются проблемы с коллегами из "Яндекса" и с коллегами из страховой отрасли, но очень хочется надеяться, что мы сможем найти компромисс, решить все технические проблемы, и эта история будет пользоваться заслуженным спросом", - сказал Смирнов.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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