https://1prime.ru/20240416/osago-847443033.html

Таксисты в первом квартале заключили 75 тысяч договоров ОСАГО

Таксисты в первом квартале заключили 75 тысяч договоров ОСАГО - 16.04.2024, ПРАЙМ

Таксисты в первом квартале заключили 75 тысяч договоров ОСАГО

Российские таксисты в первом квартале заключили уже более 75 тысяч договоров ОСАГО, следует из презентации президента Российского союза автостраховщиков Евгения | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T22:43+0300

2024-04-16T22:43+0300

2024-04-16T22:43+0300

осаго

https://cdnn.1prime.ru/img/83495/19/834951981_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7957e9a8a7202f0a3227ad01f7ece390.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российские таксисты в первом квартале заключили уже более 75 тысяч договоров ОСАГО, следует из презентации президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева на круглом столе в Совете Федерации РФ "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок". "Число договоров таксистов со страховщиками в первом квартале текущего года составило 75,594 тысячи, в 2023 году относительно предыдущего периода их число выросло на 31%, до 240,082 тысячи", - указывается в презентации Уфимцева. "В 2023 году был существенный рост по количеству заключаемых договоров, причем этот рост начался с лета и с сентября. Работает пул страховщиков по убыточности в такси, благодаря этому это позволяет всем страховщикам заключать договора ОСАГО по признаку такси, но при этом перераспределять убытки между собой и не так проблемно для заключившей страховой компании", - сказал он. Как следует из презентации, в первом квартале премия страховщикам в этом сегменте снизилась на 2% в годовом выражении, до 25,517 тысячи рублей, хотя за 2023 год она выросла на 10%, до 26,073 тысячи рублей. Средняя выплата по договорам ОСАГО при ДТП таксистов выросла в первом квартале текущего года на 7%, до 87,307 тысячи рублей, а в 2023 году относительно предыдущего периода - на 15%, до 81,415 тысячи рублей. Что касается грузовых перевозок, в первом квартале 2024 года было заключено 510,491 тысячи договоров, число договоров за 2023 год выросло на 14% и превысило 2,167 миллиона. Средняя премия страховщикам осталась на уровне первого квартала прошлого года - 14,427 тысячи рублей, а за 2023 год страховщики собрали на 16% премий больше, до 14,478 миллиона рублей. При этом в первом квартале текущего года средняя выплата выросла на 4% относительно показателя годом ранее, а за 2023 год - на 15%, указывается там же. Число застрахованных автобусов по России в первом квартале составило 90,891 тысячи. В 2023 году их страховка по ОСАГО выросла на 2%, до 352,628 тысячи. В первом квартале взносы автобусников снизились на 2% - до 11,948 тысячи рублей, хотя в 2023 году относительно предыдущего года выросли на 12%, до 12,173 тысячи рублей. При этом средняя выплата при страховом случае в первом квартале текущего года относительно аналогичного периода годом ранее выросла на 10%, до 95,234 тысячи рублей, а за 2023 год - на 12%, до 86,919 тысячи рублей, отмечается в презентации.

https://1prime.ru/20240416/osago-847439728.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

осаго