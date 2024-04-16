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"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков - 16.04.2024, ПРАЙМ
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"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков
"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков
К чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях привели нерешённые проблемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:13+0300
2024-04-16T14:23+0300
происшествия
оренбург
оренбургская область
курганская область
николай патрушев
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. К чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях привели нерешённые проблемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В Северо-Западном федеральном округе неэффективно прогнозировали и реагировали на чрезвычайные ситуации, отметил Патрушев на совещании в Архангельске. "Такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать", - указал секретарь Совбеза.Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг пика в субботу, 13 апреля. На следующий день вода поднималась почти до 12 метров, после этого начала немного снижаться. В Оренбурге в зоне подтопления остаются почти четыре тысячи домов, более восьми тысяч участков, сообщили в МЧС. 15 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что свыше миллиарда кубометров воды из Казахстана добавляется к собственным водам реки Тобол в регионе. Он предупредил, что к областному центру приближается колоссальный объем воды.
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оренбург, оренбургская область, курганская область, николай патрушев
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Курганская область, Николай Патрушев
14:13 16.04.2024 (обновлено: 14:23 16.04.2024)
 
"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков

Патрушев: недостатки в прогнозах и реагировании привели к ЧС с паводками

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкВода уходит из Орска после пика паводка
Вода уходит из Орска после пика паводка - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. К чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях привели нерешённые проблемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В Северо-Западном федеральном округе неэффективно прогнозировали и реагировали на чрезвычайные ситуации, отметил Патрушев на совещании в Архангельске. "Такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать", - указал секретарь Совбеза.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг пика в субботу, 13 апреля. На следующий день вода поднималась почти до 12 метров, после этого начала немного снижаться. В Оренбурге в зоне подтопления остаются почти четыре тысячи домов, более восьми тысяч участков, сообщили в МЧС.
15 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что свыше миллиарда кубометров воды из Казахстана добавляется к собственным водам реки Тобол в регионе. Он предупредил, что к областному центру приближается колоссальный объем воды.
 
ПроисшествияОренбургОренбургская областьКурганская областьНиколай Патрушев
 
 
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