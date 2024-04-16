https://1prime.ru/20240416/pavodki-847426192.html

"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков

"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков - 16.04.2024, ПРАЙМ

"Нерешенные проблемы". В Совбезе назвали причины разрушительных паводков

К чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях привели нерешённые проблемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:13+0300

2024-04-16T14:13+0300

2024-04-16T14:23+0300

происшествия

оренбург

оренбургская область

курганская область

николай патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847403547_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_b7942698b95f2720dde1fca5b67f48ec.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - ПРАЙМ. К чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях привели нерешённые проблемы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.В Северо-Западном федеральном округе неэффективно прогнозировали и реагировали на чрезвычайные ситуации, отметил Патрушев на совещании в Архангельске. "Такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать", - указал секретарь Совбеза.Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг пика в субботу, 13 апреля. На следующий день вода поднималась почти до 12 метров, после этого начала немного снижаться. В Оренбурге в зоне подтопления остаются почти четыре тысячи домов, более восьми тысяч участков, сообщили в МЧС. 15 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что свыше миллиарда кубометров воды из Казахстана добавляется к собственным водам реки Тобол в регионе. Он предупредил, что к областному центру приближается колоссальный объем воды.

оренбург

оренбургская область

курганская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оренбург, оренбургская область, курганская область, николай патрушев