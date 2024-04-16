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За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см - 16.04.2024, ПРАЙМ
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см
По данным на 6.00 (4.00 мск) 16 апреля, уровень реки Тобол у Кургана повысился на 14 сантиметров - до 737 сантиметров, следует из данных геопортала,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T05:48+0300
2024-04-16T05:48+0300
2024-04-16T05:51+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. По данным на 6.00 (4.00 мск) 16 апреля, уровень реки Тобол у Кургана повысился на 14 сантиметров - до 737 сантиметров, следует из данных геопортала, информирующего о паводке в Курганской области. Городская администрация ранее сообщала, что уровень воды, по информации на 00.00 16 апреля (22.00 15 апреля мск), повысился до 723 сантиметров. "Уровень воды - 737... 16.04.2024 6.00 (4.00 мск)", - говорится в сообщении. В Кургане эвакуируют граждан, проживающих в микрорайоне Тополя. Также эвакуируются домашние животные, в том числе крупный рогатый скот. Как прогнозирует Уральский гидрометцентр, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению вода продолжит подниматься, в отдельные дни - резко. Ожидается преодоление отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров).В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУ МЧС России на паводкоопасный период, в регионе могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС могут оказаться 18 718 человек.
https://1prime.ru/20240415/kurgan-847402725.html
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россия, курганская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см
Геопортал региона: уровень воды в Тоболе у Кургана за ночь поднялся до 737 см -
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. По данным на 6.00 (4.00 мск) 16 апреля, уровень реки Тобол у Кургана повысился на 14 сантиметров - до 737 сантиметров, следует из данных геопортала, информирующего о паводке в Курганской области.
Городская администрация ранее сообщала, что уровень воды, по информации на 00.00 16 апреля (22.00 15 апреля мск), повысился до 723 сантиметров.
"Уровень воды - 737... 16.04.2024 6.00 (4.00 мск)", - говорится в сообщении.
В Кургане эвакуируют граждан, проживающих в микрорайоне Тополя. Также эвакуируются домашние животные, в том числе крупный рогатый скот.
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра
Как прогнозирует Уральский гидрометцентр, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению вода продолжит подниматься, в отдельные дни - резко. Ожидается преодоление отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров).
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУ МЧС России на паводкоопасный период, в регионе могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС могут оказаться 18 718 человек.