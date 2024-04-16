Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240416/pavodok-847405632.html
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см - 16.04.2024, ПРАЙМ
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см
По данным на 6.00 (4.00 мск) 16 апреля, уровень реки Тобол у Кургана повысился на 14 сантиметров - до 737 сантиметров, следует из данных геопортала,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T05:48+0300
2024-04-16T05:51+0300
происшествия
россия
курганская область
паводок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847403547_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_d0ac6f0b6ac37f2e3eb817c4862c3bc7.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. По данным на 6.00 (4.00 мск) 16 апреля, уровень реки Тобол у Кургана повысился на 14 сантиметров - до 737 сантиметров, следует из данных геопортала, информирующего о паводке в Курганской области. Городская администрация ранее сообщала, что уровень воды, по информации на 00.00 16 апреля (22.00 15 апреля мск), повысился до 723 сантиметров. "Уровень воды - 737... 16.04.2024 6.00 (4.00 мск)", - говорится в сообщении. В Кургане эвакуируют граждан, проживающих в микрорайоне Тополя. Также эвакуируются домашние животные, в том числе крупный рогатый скот. Как прогнозирует Уральский гидрометцентр, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению вода продолжит подниматься, в отдельные дни - резко. Ожидается преодоление отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров).В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУ МЧС России на паводкоопасный период, в регионе могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС могут оказаться 18 718 человек.
https://1prime.ru/20240415/kurgan-847402725.html
курганская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0f/847403547_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_95fbf9ffbf65423bd9b09e8db18b8b5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, курганская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Курганская область, паводок
05:48 16.04.2024 (обновлено: 05:51 16.04.2024)
 
За ночь уровень Тобола у Кургана повысился до 737 см

Геопортал региона: уровень воды в Тоболе у Кургана за ночь поднялся до 737 см -

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкВода уходит из Орска после пика паводка
Вода уходит из Орска после пика паводка - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. По данным на 6.00 (4.00 мск) 16 апреля, уровень реки Тобол у Кургана повысился на 14 сантиметров - до 737 сантиметров, следует из данных геопортала, информирующего о паводке в Курганской области.
Городская администрация ранее сообщала, что уровень воды, по информации на 00.00 16 апреля (22.00 15 апреля мск), повысился до 723 сантиметров.
"Уровень воды - 737... 16.04.2024 6.00 (4.00 мск)", - говорится в сообщении.
В Кургане эвакуируют граждан, проживающих в микрорайоне Тополя. Также эвакуируются домашние животные, в том числе крупный рогатый скот.
Курган в ожидании подъема воды в реке Тобол из-за паводков - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся с утра на 0,85 метра
Вчера, 20:43
Как прогнозирует Уральский гидрометцентр, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению вода продолжит подниматься, в отдельные дни - резко. Ожидается преодоление отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров).
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По прогнозу ГУ МЧС России на паводкоопасный период, в регионе могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС могут оказаться 18 718 человек.
 
ПроисшествияРОССИЯКурганская областьпаводок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала