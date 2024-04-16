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Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из зон затопления - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из зон затопления
Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из зон затопления - 16.04.2024, ПРАЙМ
Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из зон затопления
Жителей города Ишима Тюменской области призвали в срочном порядке эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с критическим повышением уровня воды на... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T06:24+0300
2024-04-16T07:30+0300
происшествия
россия
тюменская область
паводок
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Жителей города Ишима Тюменской области призвали в срочном порядке эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с критическим повышением уровня воды на реке Ишим , передает информцентр регионального правительства. В сообщении говорится: "Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды". Вместе с тем сообщается, что жильцов, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об опасности во время подворовых обходов. В городе Ишим развернули пункты временного размещения.
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россия, тюменская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Тюменская область, паводок
06:24 16.04.2024 (обновлено: 07:30 16.04.2024)
 
Жителей тюменского Ишима просят срочно эвакуироваться из зон затопления

Жителей тюменского Ишима призвали срочно эвакуироваться из зон затопления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Жителей города Ишима Тюменской области призвали в срочном порядке эвакуироваться из зон возможного затопления в связи с критическим повышением уровня воды на реке Ишим , передает информцентр регионального правительства.
В сообщении говорится: "Жителям Ишима в 6 часов утра пришли смс-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды".
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Вместе с тем сообщается, что жильцов, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, предупреждали об опасности во время подворовых обходов. В городе Ишим развернули пункты временного размещения.
 
ПроисшествияРОССИЯТюменская областьпаводок
 
 
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