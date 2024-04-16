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ЦБ сообщил среднюю доходность пенсионных накоплений НПФ за 2023 год
ЦБ сообщил среднюю доходность пенсионных накоплений НПФ за 2023 год - 16.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ сообщил среднюю доходность пенсионных накоплений НПФ за 2023 год
Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам прошлого года составила 9,9%, говорится в материалах Банка | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:13+0300
2024-04-16T14:13+0300
2024-04-16T14:14+0300
банк россии
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам прошлого года составила 9,9%, говорится в материалах Банка России. "Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2023 года составила 9,9%, пенсионных резервов - 8,8%. Доходность большинства фондов превысила инфляцию", - сообщил ЦБ. Медианная доходность фондов по итогам года составила 8% для пенсионных накоплений и 7,6% - для пенсионных резервов. У всех НПФ доходность за год как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям оказалась положительной. Согласно данным ЦБ, 18 из 27 фондов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование (ОПС), и 20 из 35 фондов, осуществляющих негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), продемонстрировали доходность выше инфляции. "НПФ в четвертом квартале показали средневзвешенную доходность (1,7% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам) ниже, чем в третьем квартале (1,9% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам), что связано с отрицательной переоценкой акций и корпоративных облигаций в портфелях пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам", - также говорится в материалах ЦБ. Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам года составила 7,8%, также отметил ЦБ.
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доходность, пенсии
Банк России, доходность, Пенсии
ЦБ сообщил среднюю доходность пенсионных накоплений НПФ за 2023 год
ЦБ: средняя доходность пенсионных накоплений НПФ за 2023 год составила 9,9%
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам прошлого года составила 9,9%, говорится в материалах Банка России.
"Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам 2023 года составила 9,9%, пенсионных резервов - 8,8%. Доходность большинства фондов превысила инфляцию", - сообщил ЦБ.
Медианная доходность фондов по итогам года составила 8% для пенсионных накоплений и 7,6% - для пенсионных резервов. У всех НПФ доходность за год как по пенсионным резервам, так и по пенсионным накоплениям оказалась положительной.
Согласно данным ЦБ, 18 из 27 фондов, осуществляющих обязательное пенсионное страхование (ОПС), и 20 из 35 фондов, осуществляющих негосударственное пенсионное обеспечение (НПО), продемонстрировали доходность выше инфляции.
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"НПФ в четвертом квартале показали средневзвешенную доходность (1,7% по пенсионным накоплениям и 1,2% по пенсионным резервам) ниже, чем в третьем квартале (1,9% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам), что связано с отрицательной переоценкой акций и корпоративных облигаций в портфелях пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Доход НПФ был обеспечен преимущественно купонами по долговым ценным бумагам", - также говорится в материалах ЦБ.
Средневзвешенная доходность инвестирования средств пенсионных накоплений, отражающая результаты инвестирования на счетах застрахованных лиц, по итогам года составила 7,8%, также отметил ЦБ.