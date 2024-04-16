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Соцфонд уточнил сроки выплаты пенсий за апрель - 16.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240416/pensii-847428099.html
Соцфонд уточнил сроки выплаты пенсий за апрель
Соцфонд уточнил сроки выплаты пенсий за апрель - 16.04.2024, ПРАЙМ
Соцфонд уточнил сроки выплаты пенсий за апрель
Начисление пенсий, единого пособия и иных выплат за апрель произведут в обычные сроки, так как 2 и 3 мая являются рабочими днями, сказано в сообщении на сайте... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:15+0300
2024-04-16T15:15+0300
экономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Начисление пенсий, единого пособия и иных выплат за апрель произведут в обычные сроки, так как 2 и 3 мая являются рабочими днями, сказано в сообщении на сайте Социального фонда РФ. "Социальный фонд выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена", — говорится в сообщении. Отмечается, что начисление пенсий на банковские карты и выплаты через почту в России будут производиться с 3-го числа месяца. В 2024 году 2 и 3 мая являются рабочими днями, как и суббота 4 мая, в большинстве отделений почтовой связи. В Соцфонде напомнили, что согласно законодательству выплата и доставка пенсий происходит за текущий месяц. Если доставка выпадает на выходной или праздничный день, то пенсию могут начислить досрочно, но в пределах этого же месяца. Единственным исключением является выплата в конце декабря пенсий за январь. В конце текущего месяца россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет четыре выходных дня подряд (с 28 апреля по 1 мая включительно) и двухдневная рабочая неделя — 2 и 3 мая.
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соцфонд, пенсии
Экономика, Соцфонд, Пенсии
15:15 16.04.2024
 
Соцфонд уточнил сроки выплаты пенсий за апрель

Соцфонд сообщил, что пенсии за апрель выплатят в стандартные сроки

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Начисление пенсий, единого пособия и иных выплат за апрель произведут в обычные сроки, так как 2 и 3 мая являются рабочими днями, сказано в сообщении на сайте Социального фонда РФ.
"Социальный фонд выплатит пенсии за май, а также единое пособие и другие выплаты на детей за апрель в стандартные сроки. Досрочная выплата мер поддержки в апреле не предусмотрена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что начисление пенсий на банковские карты и выплаты через почту в России будут производиться с 3-го числа месяца. В 2024 году 2 и 3 мая являются рабочими днями, как и суббота 4 мая, в большинстве отделений почтовой связи.
В Соцфонде напомнили, что согласно законодательству выплата и доставка пенсий происходит за текущий месяц. Если доставка выпадает на выходной или праздничный день, то пенсию могут начислить досрочно, но в пределах этого же месяца. Единственным исключением является выплата в конце декабря пенсий за январь.
В конце текущего месяца россиян ждет шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет четыре выходных дня подряд (с 28 апреля по 1 мая включительно) и двухдневная рабочая неделя — 2 и 3 мая.
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