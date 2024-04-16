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Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины
Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ
Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины
Соглашение между Россией и Украиной по итогам переговоров в 2022 году было сорвано из-за нежелания Запада участвовать в переговорах и брать на себя... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:48+0300
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2024-04-16T12:48+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Украиной по итогам переговоров в 2022 году было сорвано из-за нежелания Запада участвовать в переговорах и брать на себя обязательства по отношению к Украине, говорится в статье журнала Foreign Affairs."Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины", — сказано в публикации.По мнению авторов публикации, главными причинами провала соглашения считаются отсутствие желания Запада участвовать в переговорах из-за возможных обязательств по отношению к Украине, ухудшение настроений на Украине после событий в Буче и Ирпене, а также уверенность президента Зеленского в победе в конфликте при поддержке Запада.Кроме того, вместо того, чтобы обратиться к дипломатии и принять Стамбульское соглашения, Запад пошел по пути увеличения поставок Киеву оружия и расширения санкций против России, говорится в статье.Авторы заключили, что для успешного решения конфликта была необходима поддержка со стороны США и их союзников, однако в Вашингтоне и европейских столицах наблюдалось отсутствие готовности взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.
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Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры, Новости
Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины
Foreign Affairs назвал нежелание Запада первой причиной срыва переговоров РФ и Украины
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Соглашение между Россией и Украиной по итогам переговоров в 2022 году было сорвано из-за нежелания Запада участвовать в переговорах и брать на себя обязательства по отношению к Украине, говорится
в статье журнала Foreign Affairs.
"Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины", — сказано в публикации.
По мнению авторов публикации, главными причинами провала соглашения считаются отсутствие желания Запада участвовать в переговорах из-за возможных обязательств по отношению к Украине, ухудшение настроений на Украине после событий в Буче и Ирпене, а также уверенность президента Зеленского в победе в конфликте при поддержке Запада.
Кроме того, вместо того, чтобы обратиться к дипломатии и принять Стамбульское соглашения, Запад пошел по пути увеличения поставок Киеву оружия и расширения санкций против России, говорится в статье.
Авторы заключили, что для успешного решения конфликта была необходима поддержка со стороны США и их союзников, однако в Вашингтоне и европейских столицах наблюдалось отсутствие готовности взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.
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