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Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины

Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ

Американские СМИ назвали главную причину срыва переговоров России и Украины

Соглашение между Россией и Украиной по итогам переговоров в 2022 году было сорвано из-за нежелания Запада участвовать в переговорах и брать на себя... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T12:48+0300

2024-04-16T12:48+0300

2024-04-16T12:48+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Соглашение между Россией и Украиной по итогам переговоров в 2022 году было сорвано из-за нежелания Запада участвовать в переговорах и брать на себя обязательства по отношению к Украине, говорится в статье журнала Foreign Affairs."Западные партнеры Киева не хотели быть втянутыми в переговоры с Россией, особенно в те, которые могли бы создать для них новые обязательства по обеспечению безопасности Украины", — сказано в публикации.По мнению авторов публикации, главными причинами провала соглашения считаются отсутствие желания Запада участвовать в переговорах из-за возможных обязательств по отношению к Украине, ухудшение настроений на Украине после событий в Буче и Ирпене, а также уверенность президента Зеленского в победе в конфликте при поддержке Запада.Кроме того, вместо того, чтобы обратиться к дипломатии и принять Стамбульское соглашения, Запад пошел по пути увеличения поставок Киеву оружия и расширения санкций против России, говорится в статье.Авторы заключили, что для успешного решения конфликта была необходима поддержка со стороны США и их союзников, однако в Вашингтоне и европейских столицах наблюдалось отсутствие готовности взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины.

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украина, россия, переговоры, новости