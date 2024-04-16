https://1prime.ru/20240416/polsha-847420835.html

Польшу легко заставят воевать с Россией, утверждают СМИ

Польшу легко заставят воевать с Россией, утверждают СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Польшу легко заставят воевать с Россией, утверждают СМИ

Польша практически потеряла суверенитет: ею управляют извне, а на ее территории размещены иностранные войска, которые не подчиняются Варшаве. Любая провокация... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:54+0300

2024-04-16T11:54+0300

2024-04-16T13:11+0300

политика

польша

россия

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. Польша практически потеряла суверенитет: ею управляют извне, а на ее территории размещены иностранные войска, которые не подчиняются Варшаве. Любая провокация со стороны этих войск может привести к полномасштабной войне с Россией, но инициатором будет считаться Польша, она же и станет полем битвы, предупреждает в материале для Niezależny Dziennik Polityczny обозреватель Марек Галась.По его словам, Польша и страны Балтии сегодня стали заложниками русофобской идеологии и инструментами в руках англосаксов, которые "умело управляют общественным мнением". При этом в Польше и странах Балтии продолжается не только массовая закупка иностранного оружия и техники, но также строительство военных баз и привлечение большого количества иностранных военных контингентов, отмечает Галась.Сегодня Польша, по его оценке, зависит от желаний и амбиций Белого дома, ведь "Анджей Дуда делает все, что от него требуется", а кроме того, "исполняет некоторые прихоти Германии", поскольку в отношении Польши у нее тоже есть свои амбиции, "всячески поощряемые новым премьер-министром Дональдом Туском".При этом обозреватель негодует, что даже Ярослав Качиньский - "главный сторонник проамериканской политики страны" - раскритиковал Туска.Галась приводит в статье слова Качиньского: "По сути, мы имеем дело с принятием немецкого диктата, немецкого пути... Мы имеем дело с потерей суверенитета", - и утверждает, что "старый лис" Качиньский прав.Потеря суверенитета, по словам обозревателя, это внешнее управление, экономическая зависимость от спущенных "сверху" решений, размещение иностранных войск на своей территории, а также строительство за счет налогоплательщиков военных баз.В заключение Галась предупреждает, что любая провокация находящихся в Польше иностранных военных способна вызвать ядерную войну, и Польша "в любом случае будет считаться ее инициатором и станет в ней полем битвы".

https://1prime.ru/20240413/polsha-847357829.html

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польша, россия