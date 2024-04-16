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Минпромторг одобрил повышение пошлины на вино из стран НАТО
Минпромторг одобрил повышение пошлины на вино из стран НАТО - 16.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг одобрил повышение пошлины на вино из стран НАТО
Минпромторг России поддерживает повышение ввозной пошлины на импортное вино из недружественных стран, но вопрос того, на сколько она будет увеличена - требует... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T19:49+0300
2024-04-16T19:49+0300
2024-04-16T19:50+0300
экономика
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России поддерживает повышение ввозной пошлины на импортное вино из недружественных стран, но вопрос того, на сколько она будет увеличена - требует обсуждений, сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Конечно", - заявил он в ответ на вопрос о том, поддерживает ли Минпромторг увеличение ввозных пошлин на вино из недружественных стран. В свою очередь на уточняющий вопрос, должна ли она после увеличения составить 200%, Евтухов добавил, что "это цифра, которая должна обсуждаться". "Размеры будем обсуждать с отраслью. 200% - не 200%, но увеличивать пошлину можно и нужно", - резюмировал он. В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии. После этого вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что такое предложение о повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.
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вино, ввоз
Минпромторг одобрил повышение пошлины на вино из стран НАТО
Минпромторг одобрил повышение пошлины на вино из стран НАТО, размер обсуждается
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Минпромторг России поддерживает повышение ввозной пошлины на импортное вино из недружественных стран, но вопрос того, на сколько она будет увеличена - требует обсуждений, сообщил журналистам статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
"Конечно", - заявил он в ответ на вопрос о том, поддерживает ли Минпромторг увеличение ввозных пошлин на вино из недружественных стран. В свою очередь на уточняющий вопрос, должна ли она после увеличения составить 200%, Евтухов добавил, что "это цифра, которая должна обсуждаться".
"Размеры будем обсуждать с отраслью. 200% - не 200%, но увеличивать пошлину можно и нужно", - резюмировал он.
Минпромторг оценил бюджет строительства ракеты для полетов к Луне и Марсу
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) обратилась к властям с просьбой установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%, а также отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.
После этого вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что такое предложение о повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран будет рассмотрено на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.
Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем была продлена на весь 2024 год.