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На Западе высмеяли Макрона за "неуклюжесть" просьб об Украине

На Западе высмеяли Макрона за "неуклюжесть" просьб об Украине - 16.04.2024, ПРАЙМ

На Западе высмеяли Макрона за "неуклюжесть" просьб об Украине

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о наращивании объемов военной помощи Киеву звучат неуклюже из-за его колебаний между миротворцем и провокатором,... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T09:44+0300

2024-04-16T09:44+0300

2024-04-16T10:00+0300

политика

эммануэль макрон

поддержка украины

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о наращивании объемов военной помощи Киеву звучат неуклюже из-за его колебаний между миротворцем и провокатором, сообщает агентство Bloomberg. "Хотя он, безусловно, активно выступает за увеличение военной помощи Украине, послания французского президента порой звучат неуклюже, поскольку он непредсказуемо колеблется между миротворцем и провокатором", — сказано в материале агентства. Французский лидер заявил в феврале, что Евросоюз договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Он также сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова президента Франции подверглись острой критике со стороны некоторых партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.

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эммануэль макрон, поддержка украины