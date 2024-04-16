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Россия стала основным поставщиком газа в Грецию
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию - 16.04.2024, ПРАЙМ
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в первом квартале 2024 года, поставив в общей сложности более 50% газа и сохранив второе место по экспорту... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:51+0300
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2024-04-16T11:51+0300
энергетика
греция
поставки газа
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АФИНЫ, 16 апр – ПРАЙМ. Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в первом квартале 2024 года, поставив в общей сложности более 50% газа и сохранив второе место по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), уступая США, свидетельствуют опубликованные оператором газотранспортной системы Греции DESFA итоги потребления природного газа за первый квартал года. Российский трубопроводный газ импортируется в Грецию через узел в местечке Сидирокастро. "Сидирокастро был основными воротами природного газа в страну. Сидирокастро обеспечил 43,8% импорта (7,25 ТВт.ч), что означает значительный рост на 113,86% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года", - говорится в сообщении. "При этом СПГ продолжает играть играет важную роль в импорте природного газа, поскольку терминал СПГ Ревитуса (пункт входа Агиа Триада) остается ключевым пунктом ввоза в страну, на его долю приходится около 39% общего объема импорта", - сообщила компания. В частности, за период январь-март 2024 года девять танкеров выгрузили около 6,93 ТВт.ч СПГ по сравнению с примерно 9,51 ТВт.ч и 13 танкерами в соответствующем периоде предыдущего года. Более 65% этих объемов СПГ поступило из США, достигнув 4,54 ТВт.ч по сравнению с 3,98 ТВт.ч за тот же период прошлого года, за ним следует импорт из России (1,91 ТВт.ч) и Алжира (0,48 ТВт.ч). Таким образом, Россия в первом квартале поставила в общей сложности 9,16 ТВт.ч газа из 16,51 ТВт.ч импорта. Ранее Россия не поставляла сжиженный природный газ в Грецию, поставки начались во второй половине 2022 года, и уже по итогам первого полугодия 2023 года Россия вышла на второе место. Пункт входа Неа Месимврия, через который поставляется азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому трубопроводу ТАР, покрыл 17,5% импорта (2,90 ТВт.ч). Импорт трубопроводного газа через пункт Кипи-Эвру был нулевым. По данным DESFA, за период январь-март 2024 года общий импорт составил 16,51 ТВт.ч по сравнению с 18,07 ТВт.ч за этот же период в прошлом году. Снижение импорта связано со значительным снижением последующего экспорта газа - на 94,89%, до 0,29 ТВт.ч с 5,68 ТВт.ч. Экспорт резко упал в первом квартале 2024 года из-за увеличения импорта природного газа Болгарией из Турции, сообщила DESFA. Значительный рост был зафиксирован во внутреннем потреблении природного газа - на 30,91%, до 16,22 ТВт.ч с 12,39 ТВт.ч в первом квартале 2023 года. "Показатели потребления за первый квартал сигнализируют о возвращении рынка природного газа к нормальным темпам, поскольку энергетический кризис, вызванный войной на Украине, начал отступать", - говорится в сообщении.
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греция, поставки газа
Энергетика, ГРЕЦИЯ, поставки газа
Россия стала основным поставщиком газа в Грецию
DESFA: Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в первом квартале 2024 года
АФИНЫ, 16 апр – ПРАЙМ. Россия стала основным поставщиком газа в Грецию в первом квартале 2024 года, поставив в общей сложности более 50% газа и сохранив второе место по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), уступая США, свидетельствуют опубликованные оператором газотранспортной системы Греции DESFA итоги потребления природного газа за первый квартал года.
Российский трубопроводный газ импортируется в Грецию через узел в местечке Сидирокастро. "Сидирокастро был основными воротами природного газа в страну. Сидирокастро обеспечил 43,8% импорта (7,25 ТВт.ч), что означает значительный рост на 113,86% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года", - говорится в сообщении.
"При этом СПГ продолжает играть играет важную роль в импорте природного газа, поскольку терминал СПГ Ревитуса (пункт входа Агиа Триада) остается ключевым пунктом ввоза в страну, на его долю приходится около 39% общего объема импорта", - сообщила компания.
В частности, за период январь-март 2024 года девять танкеров выгрузили около 6,93 ТВт.ч СПГ по сравнению с примерно 9,51 ТВт.ч и 13 танкерами в соответствующем периоде предыдущего года. Более 65% этих объемов СПГ поступило из США, достигнув 4,54 ТВт.ч по сравнению с 3,98 ТВт.ч за тот же период прошлого года, за ним следует импорт из России (1,91 ТВт.ч) и Алжира (0,48 ТВт.ч). Таким образом, Россия в первом квартале поставила в общей сложности 9,16 ТВт.ч газа из 16,51 ТВт.ч импорта.
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Ранее Россия не поставляла сжиженный природный газ в Грецию, поставки начались во второй половине 2022 года, и уже по итогам первого полугодия 2023 года Россия вышла на второе место.
Пункт входа Неа Месимврия, через который поставляется азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому трубопроводу ТАР, покрыл 17,5% импорта (2,90 ТВт.ч). Импорт трубопроводного газа через пункт Кипи-Эвру был нулевым.
По данным DESFA, за период январь-март 2024 года общий импорт составил 16,51 ТВт.ч по сравнению с 18,07 ТВт.ч за этот же период в прошлом году. Снижение импорта связано со значительным снижением последующего экспорта газа - на 94,89%, до 0,29 ТВт.ч с 5,68 ТВт.ч. Экспорт резко упал в первом квартале 2024 года из-за увеличения импорта природного газа Болгарией из Турции, сообщила DESFA.
Значительный рост был зафиксирован во внутреннем потреблении природного газа - на 30,91%, до 16,22 ТВт.ч с 12,39 ТВт.ч в первом квартале 2023 года. "Показатели потребления за первый квартал сигнализируют о возвращении рынка природного газа к нормальным темпам, поскольку энергетический кризис, вызванный войной на Украине, начал отступать", - говорится в сообщении.