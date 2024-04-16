Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240416/postavschik-847441119.html
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам - 16.04.2024, ПРАЙМ
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
"Государственную транспортную лизинговую компанию" назначили (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T20:19+0300
2024-04-16T20:19+0300
вооружения
гтлк
https://cdnn.1prime.ru/img/83037/68/830376837_0:133:2826:1723_1920x0_80_0_0_b503f09169755b58b89af32de3377c58.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Государственную транспортную лизинговую компанию" назначили (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах."Определить акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", — указывается в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов.Замглавы Минпромторга Василий Шпак ранее сообщал, что в 2024 году выпуск гражданских беспилотников должен приблизиться к 18 тысячам штук и в дальнейшем будет идти по нарастающей, достигнув в 2030 году более 30 тысяч единиц. По его словам, выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации.
https://1prime.ru/20240410/oruzhie-847267911.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83037/68/830376837_177:0:2650:1855_1920x0_80_0_0_b4f715fabd91d0f4053e890142f78da2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гтлк
Вооружения, ГТЛК
20:19 16.04.2024
 
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам

Власти ГТЛК определили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкДрон в небе над поселком Абрам-Мыс в Мурманской области.
Дрон в небе над поселком Абрам-Мыс в Мурманской области. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Государственную транспортную лизинговую компанию" назначили (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах.
"Определить акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", — указывается в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов.
Замглавы Минпромторга Василий Шпак ранее сообщал, что в 2024 году выпуск гражданских беспилотников должен приблизиться к 18 тысячам штук и в дальнейшем будет идти по нарастающей, достигнув в 2030 году более 30 тысяч единиц. По его словам, выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2024
Опасная "самоделка": на Украине появился новый российский беспилотник
10 апреля, 14:26
 
ВооруженияГТЛК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала