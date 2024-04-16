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ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам - 16.04.2024, ПРАЙМ
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
"Государственную транспортную лизинговую компанию" назначили (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T20:19+0300
2024-04-16T20:19+0300
2024-04-16T20:19+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Государственную транспортную лизинговую компанию" назначили (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах."Определить акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", — указывается в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов.Замглавы Минпромторга Василий Шпак ранее сообщал, что в 2024 году выпуск гражданских беспилотников должен приблизиться к 18 тысячам штук и в дальнейшем будет идти по нарастающей, достигнув в 2030 году более 30 тысяч единиц. По его словам, выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации.
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гтлк
ГТЛК назначили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
Власти ГТЛК определили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Государственную транспортную лизинговую компанию" назначили (ГТЛК) единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам в 2024-2025 годах.
"Определить акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" единственным поставщиком осуществляемых федеральными органами исполнительной власти, а также подведомственными им учреждениями по перечню согласно приложению в 2024-2025 годах закупок беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы", — указывается в распоряжении на сайте официального опубликования правовых актов.
Замглавы Минпромторга Василий Шпак ранее сообщал, что в 2024 году выпуск гражданских беспилотников должен приблизиться к 18 тысячам штук и в дальнейшем будет идти по нарастающей, достигнув в 2030 году более 30 тысяч единиц. По его словам, выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации.
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