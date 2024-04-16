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Названа доля потери США в нефтедобыче при ее запрете в Арктике

Названа доля потери США в нефтедобыче при ее запрете в Арктике - 16.04.2024, ПРАЙМ

Названа доля потери США в нефтедобыче при ее запрете в Арктике

Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T09:19+0300

2024-04-16T09:19+0300

2024-04-16T09:19+0300

экономика

добыча нефти

сша

арктика

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние ее на топливно-энергетический комплекс, такое мнение высказала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что президент США Джо Байден планирует запретить разработку нефти и газа примерно на половине федеральных земель США в Арктике для борьбы с изменением климата. Согласно сообщению, инициативу планируется подготовить в течение нескольких дней. "Введение запрета на добычу нефти в Арктике вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние на топливно-энергетический комплекс страны. Однако может иметь последствия для экономики Аляски - вызвать отток инвестиций и нефтегазовых доходов", - прокомментировала эксперт. Она отметила, что на текущий момент в США на арктическом шельфе сосредоточено порядка 30 миллиардов баррелей нефти. Ежегодно добывается около 480 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. "Таким образом, выпадение половины Арктической нефтяной добычи может привести к потере 1,5-2% в масштабе страны", - заключила Попова.

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сша

арктика

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добыча нефти, сша, арктика