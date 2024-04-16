https://1prime.ru/20240416/poterya-847408615.html
Названа доля потери США в нефтедобыче при ее запрете в Арктике
Названа доля потери США в нефтедобыче при ее запрете в Арктике - 16.04.2024, ПРАЙМ
Названа доля потери США в нефтедобыче при ее запрете в Арктике
Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:19+0300
2024-04-16T09:19+0300
2024-04-16T09:19+0300
экономика
добыча нефти
сша
арктика
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние ее на топливно-энергетический комплекс, такое мнение высказала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что президент США Джо Байден планирует запретить разработку нефти и газа примерно на половине федеральных земель США в Арктике для борьбы с изменением климата. Согласно сообщению, инициативу планируется подготовить в течение нескольких дней. "Введение запрета на добычу нефти в Арктике вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние на топливно-энергетический комплекс страны. Однако может иметь последствия для экономики Аляски - вызвать отток инвестиций и нефтегазовых доходов", - прокомментировала эксперт. Она отметила, что на текущий момент в США на арктическом шельфе сосредоточено порядка 30 миллиардов баррелей нефти. Ежегодно добывается около 480 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. "Таким образом, выпадение половины Арктической нефтяной добычи может привести к потере 1,5-2% в масштабе страны", - заключила Попова.
https://1prime.ru/20240412/oil-847327360.html
сша
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f2505f579d4fc3bada2c254459f8596e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
добыча нефти, сша, арктика
Экономика, добыча нефти, США, АРКТИКА
Названа доля потери США в нефтедобыче при ее запрете в Арктике
Аналитик Попова: США могут потерять 1,5-2% нефтедобычи при ее частичном запрете в Арктике
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние ее на топливно-энергетический комплекс, такое мнение высказала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова.
На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что президент США Джо Байден планирует запретить разработку нефти и газа примерно на половине федеральных земель США в Арктике для борьбы с изменением климата. Согласно сообщению, инициативу планируется подготовить в течение нескольких дней.
"Введение запрета на добычу нефти в Арктике вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние на топливно-энергетический комплекс страны. Однако может иметь последствия для экономики Аляски - вызвать отток инвестиций и нефтегазовых доходов", - прокомментировала эксперт.
Она отметила, что на текущий момент в США на арктическом шельфе сосредоточено порядка 30 миллиардов баррелей нефти. Ежегодно добывается около 480 тысяч баррелей в сутки.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
"Таким образом, выпадение половины Арктической нефтяной добычи может привести к потере 1,5-2% в масштабе страны", - заключила Попова.
МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть