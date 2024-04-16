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Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/premiya-847439320.html
Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей
Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ
Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей
Средняя премия по ОСАГО для такси в РФ выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей, до 27,8 тысячи рублей, при этом аварийность снижается, сказал директор... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:56+0300
2024-04-16T18:56+0300
экономика
страховая премия
осаго
такси
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО для такси в РФ выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей, до 27,8 тысячи рублей, при этом аварийность снижается, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. "Средняя премия по такси выросла (в 2023 году – ред.) на 1,3 тысячи рублей с 2022 на 2023 год и составила 27,8 тысячи рублей. Это +5%. При этом такси состоит из двух групп водителей с принципиально разным форматом поведения: это такси, принадлежащие физическим лицам и такси, принадлежащие юридическим лицам – водят принципиально по-разному", - рассказал он на круглом столе в Совфеде "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок". "По полисам с физическими лицами рост премий составил 4,6%, и средняя премия составила 21,2 тысячи рублей. По юридическим лицам рост премий составил порядка 3%, и средняя премия составила 41 тысячу рублей. В значительной степени такая высокая цена премии для юридических лиц обусловлена тем, что в основном автопарки могут вообще кого угодно посадить за руль", - уточнил он. Он отметил, что такси продолжают оставаться самым аварийным сегментом, потому что совершают больше больше всего поездок, при этом в самой нагруженной части городов. В то же время он отметил, что аварийные ситуации снижаются и по физическим лицам, и по юридическим лицам. "Среднее снижение аварийности составило порядка 10%. Все так же частота аварийности составила в 2022 году порядка 27%, но это снижение по сравнению с 2021 годом. Как следствие, страховщики эту историю увидели, темпы роста премии по такси ниже рынка. Продолжение тенденции на снижение аварийности, как нам кажется, это прекрасный тренд. Очень хочется надеяться, что он будет продолжаться, и это будет корреспондировать соответственно с относительно более низкими темпами роста средних премий", - добавил он.
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страховая премия, осаго, такси
Экономика, Страховая премия, ОСАГО, такси
18:56 16.04.2024
 
Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей

ЦБ: средняя премия по ОСАГО такси в РФ выросла в 2023 году до 27,8 тысячи рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис.
Электронный страховой полис. - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО для такси в РФ выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей, до 27,8 тысячи рублей, при этом аварийность снижается, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.
"Средняя премия по такси выросла (в 2023 году – ред.) на 1,3 тысячи рублей с 2022 на 2023 год и составила 27,8 тысячи рублей. Это +5%. При этом такси состоит из двух групп водителей с принципиально разным форматом поведения: это такси, принадлежащие физическим лицам и такси, принадлежащие юридическим лицам – водят принципиально по-разному", - рассказал он на круглом столе в Совфеде "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок".
"По полисам с физическими лицами рост премий составил 4,6%, и средняя премия составила 21,2 тысячи рублей. По юридическим лицам рост премий составил порядка 3%, и средняя премия составила 41 тысячу рублей. В значительной степени такая высокая цена премии для юридических лиц обусловлена тем, что в основном автопарки могут вообще кого угодно посадить за руль", - уточнил он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики
17:33
Он отметил, что такси продолжают оставаться самым аварийным сегментом, потому что совершают больше больше всего поездок, при этом в самой нагруженной части городов. В то же время он отметил, что аварийные ситуации снижаются и по физическим лицам, и по юридическим лицам.
"Среднее снижение аварийности составило порядка 10%. Все так же частота аварийности составила в 2022 году порядка 27%, но это снижение по сравнению с 2021 годом. Как следствие, страховщики эту историю увидели, темпы роста премии по такси ниже рынка. Продолжение тенденции на снижение аварийности, как нам кажется, это прекрасный тренд. Очень хочется надеяться, что он будет продолжаться, и это будет корреспондировать соответственно с относительно более низкими темпами роста средних премий", - добавил он.
 
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