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Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей

Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей - 16.04.2024, ПРАЙМ

Средняя премия по ОСАГО такси выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей

Средняя премия по ОСАГО для такси в РФ выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей, до 27,8 тысячи рублей, при этом аварийность снижается, сказал директор... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T18:56+0300

2024-04-16T18:56+0300

2024-04-16T18:56+0300

экономика

страховая премия

осаго

такси

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО для такси в РФ выросла в 2023 году на 1,3 тысячи рублей, до 27,8 тысячи рублей, при этом аварийность снижается, сказал директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. "Средняя премия по такси выросла (в 2023 году – ред.) на 1,3 тысячи рублей с 2022 на 2023 год и составила 27,8 тысячи рублей. Это +5%. При этом такси состоит из двух групп водителей с принципиально разным форматом поведения: это такси, принадлежащие физическим лицам и такси, принадлежащие юридическим лицам – водят принципиально по-разному", - рассказал он на круглом столе в Совфеде "О проблемах и перспективах обязательного страхования при осуществлении коммерческих перевозок". "По полисам с физическими лицами рост премий составил 4,6%, и средняя премия составила 21,2 тысячи рублей. По юридическим лицам рост премий составил порядка 3%, и средняя премия составила 41 тысячу рублей. В значительной степени такая высокая цена премии для юридических лиц обусловлена тем, что в основном автопарки могут вообще кого угодно посадить за руль", - уточнил он. Он отметил, что такси продолжают оставаться самым аварийным сегментом, потому что совершают больше больше всего поездок, при этом в самой нагруженной части городов. В то же время он отметил, что аварийные ситуации снижаются и по физическим лицам, и по юридическим лицам. "Среднее снижение аварийности составило порядка 10%. Все так же частота аварийности составила в 2022 году порядка 27%, но это снижение по сравнению с 2021 годом. Как следствие, страховщики эту историю увидели, темпы роста премии по такси ниже рынка. Продолжение тенденции на снижение аварийности, как нам кажется, это прекрасный тренд. Очень хочется надеяться, что он будет продолжаться, и это будет корреспондировать соответственно с относительно более низкими темпами роста средних премий", - добавил он.

https://1prime.ru/20240416/rost-847436836.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страховая премия, осаго, такси