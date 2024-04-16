АО "ЮТЭК" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в марте

Настоящим АО "ЮТЭК" (ОГРН1048600001141, ИНН 8601022317) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Март 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
0,432
4,518
4,448
9,398
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
0,432
3,238
0,422
4,092
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
0,905
0,195
1,100
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт.ч
0,375
3,830
4,206
Фактический отпуск мощности
Март 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияАО "Горэлектросеть "РГЭС"
ОАО "ЮТЭК-Региональные сети"
Итого
2,137
5,117
9,840
17,093
1
Прочие потребители
млн. кВт
2,137
2,438
0,813
5,387
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
1,482
0,223
1,705
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,000
0,000
0,000
5
Население
млн. кВт
1,198
8,804
10,002
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