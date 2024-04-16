ООО "НЭСКО" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии в марте

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г"п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Март 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
2,632
29,652
36,471
68,754
1
Прочие потребители
млн. кВт.ч
2,632
21,373
7,248
31,252
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт.ч
3
Бюджетные потребители
млн. кВт.ч
2,346
2,750
5,095
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт.ч
0,096
0,012
0,108
5
Население
млн. кВт.ч
5,838
26,461
32,299
Фактический отпуск мощности
Март 2024 год
№ п/п
Наименование
Показатель
ВН
СН-1
СН-2
НН
Итого
Сетевая организацияПАО "Горэлектросеть"
Итого
13,011
42,542
104,363
159,916
1
Прочие потребители
млн. кВт
13,011
18,244
20,646
51,901
2
Прочие потребители с шин
млн. кВт
3
Бюджетные потребители
млн. кВт
5,150
3,860
9,009
4
Сельскохозяйственные товаропроизводителии организации потребкооперации
млн. кВт
0,341
0,000
0,341
5
Население
млн. кВт
18,808
79,857
98,665
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