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Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии
Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии - 16.04.2024, ПРАЙМ
Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии
Россию приглашают на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, отметило агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов церемонии. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:47+0300
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франция
приглашение
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ПАРИЖ, 16 апр - ПРАЙМ. Россию приглашают на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, отметило агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов церемонии. "С учетом обстоятельств президент (России Владимир) Путин не приглашен. Тем не менее, Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года", — отметили агентству в компании Mission Libération, которая является организатором мероприятия.В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт. Это помогло победить Германию, но основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
https://1prime.ru/20240416/frantsiya-847423113.html
франция
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франция, приглашение
ФРАНЦИЯ, приглашение
16:47 16.04.2024 (обновлено: 16:49 16.04.2024)
 
Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии

Франс Пресс: Россию пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии в июне

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 16 апр - ПРАЙМ. Россию приглашают на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня, отметило агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов церемонии.
"С учетом обстоятельств президент (России Владимир) Путин не приглашен. Тем не менее, Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года", — отметили агентству в компании Mission Libération, которая является организатором мероприятия.
В июне 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии удалось открыть второй фронт. Это помогло победить Германию, но основным фронтом Второй мировой войны продолжал оставаться советско-германский, где были сосредоточены главные силы противника.
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