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Британии грозит нехватка продовольствия, пишут СМИ
Британии грозит нехватка продовольствия, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Британии грозит нехватка продовольствия, пишут СМИ
Великобритании грозят нехватка продовольствия и рост цен на продукты из-за плохой урожайности, пишет газета The Guardian. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:35+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Великобритании грозят нехватка продовольствия и рост цен на продукты из-за плохой урожайности, пишет газета The Guardian."Великобритании грозят нехватка продуктов и рост цен, поскольку экстремальные погодные условия, связанные с разрушением климата, вызвали низкий уровень урожая на местных фермах и за границей", - сказано в публикации.В издании подчеркнули, что многие британские аграрии не смогли посадить картофель, пшеницу и некоторые овощи во время весеннего сезона из-за рекордного уровня осадков.Длительная влажная погода также означает повышенную смертность ягнят на британских холмах и неспособность молочных коров вернуться на пастбища, пишет газета."Некоторые фермеры вообще перестали планировать посевную, предпочитая вместо этого заложить поля под пар или перейти на выращивание альтернативных культур. Это также может привести к нехватке пшеницы, ячменя и бобовых, поскольку выращивать их сейчас невыгодно из-за позднего сезона и низких прогнозируемых цен", - говорится в публикации.Подобные климатические изменения приведут к тому, что Великобритания будет вынуждена больше полагаться на импорт из других стран, но даже там для сельского хозяйства сложились неблагоприятные условия.Экономисты предупредили о возможности роста продовольственной инфляции и повышение цен в супермаркетах в связи с этой ситуацией, заключили в газете.
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Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, продовольствие, Новости
Британии грозит нехватка продовольствия, пишут СМИ
Guardian: Британии грозят нехватка продовольствия из-за плохих погодных условий
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ.
Великобритании грозят нехватка продовольствия и рост цен на продукты из-за плохой урожайности, пишет
газета The Guardian.
"Великобритании грозят нехватка продуктов и рост цен, поскольку экстремальные погодные условия, связанные с разрушением климата, вызвали низкий уровень урожая на местных фермах и за границей", - сказано в публикации.
В издании подчеркнули, что многие британские аграрии не смогли посадить картофель, пшеницу и некоторые овощи во время весеннего сезона из-за рекордного уровня осадков.
Длительная влажная погода также означает повышенную смертность ягнят на британских холмах и неспособность молочных коров вернуться на пастбища, пишет газета.
"Некоторые фермеры вообще перестали планировать посевную, предпочитая вместо этого заложить поля под пар или перейти на выращивание альтернативных культур. Это также может привести к нехватке пшеницы, ячменя и бобовых, поскольку выращивать их сейчас невыгодно из-за позднего сезона и низких прогнозируемых цен", - говорится в публикации.
Подобные климатические изменения приведут к тому, что Великобритания будет вынуждена больше полагаться на импорт из других стран, но даже там для сельского хозяйства сложились неблагоприятные условия.
Экономисты предупредили о возможности роста продовольственной инфляции и повышение цен в супермаркетах в связи с этой ситуацией, заключили в газете.
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