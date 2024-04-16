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Британии грозит нехватка продовольствия, пишут СМИ

Британии грозит нехватка продовольствия, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ

Британии грозит нехватка продовольствия, пишут СМИ

Великобритании грозят нехватка продовольствия и рост цен на продукты из-за плохой урожайности, пишет газета The Guardian. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T15:35+0300

2024-04-16T15:35+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Великобритании грозят нехватка продовольствия и рост цен на продукты из-за плохой урожайности, пишет газета The Guardian."Великобритании грозят нехватка продуктов и рост цен, поскольку экстремальные погодные условия, связанные с разрушением климата, вызвали низкий уровень урожая на местных фермах и за границей", - сказано в публикации.В издании подчеркнули, что многие британские аграрии не смогли посадить картофель, пшеницу и некоторые овощи во время весеннего сезона из-за рекордного уровня осадков.Длительная влажная погода также означает повышенную смертность ягнят на британских холмах и неспособность молочных коров вернуться на пастбища, пишет газета."Некоторые фермеры вообще перестали планировать посевную, предпочитая вместо этого заложить поля под пар или перейти на выращивание альтернативных культур. Это также может привести к нехватке пшеницы, ячменя и бобовых, поскольку выращивать их сейчас невыгодно из-за позднего сезона и низких прогнозируемых цен", - говорится в публикации.Подобные климатические изменения приведут к тому, что Великобритания будет вынуждена больше полагаться на импорт из других стран, но даже там для сельского хозяйства сложились неблагоприятные условия.Экономисты предупредили о возможности роста продовольственной инфляции и повышение цен в супермаркетах в связи с этой ситуацией, заключили в газете.

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великобритания, продовольствие, новости