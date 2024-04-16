https://1prime.ru/20240416/prognoz-847430409.html

МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 году

МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 году - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения на 3% и 3,3% соответственно на фоне... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T16:04+0300

2024-04-16T16:04+0300

2024-04-16T16:04+0300

экономика

мировая торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg

ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения на 3% и 3,3% соответственно на фоне наблюдаемой геоэкономической фрагментации, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году мировая торговля товарами и услугами вырастет на 3%, что на 0,3 процентного пункта ниже январской оценки МВФ. В 2025 году фонд ожидает роста мировой торговли на 3,3%, что также на 0,3 процентного пункта ниже январского прогноза. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, в мире продолжается "геоэкономическая фрагментация, которая вредит мировой экономике, ведет к трениям в торговле и перестройке глобальных торговых связей".

https://1prime.ru/20240413/antonov-847354397.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая торговля