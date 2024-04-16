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МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 году
МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 году - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения на 3% и 3,3% соответственно на фоне... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T16:04+0300
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экономика
мировая торговля
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения на 3% и 3,3% соответственно на фоне наблюдаемой геоэкономической фрагментации, следует из доклада организации. Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году мировая торговля товарами и услугами вырастет на 3%, что на 0,3 процентного пункта ниже январской оценки МВФ. В 2025 году фонд ожидает роста мировой торговли на 3,3%, что также на 0,3 процентного пункта ниже январского прогноза. Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, в мире продолжается "геоэкономическая фрагментация, которая вредит мировой экономике, ведет к трениям в торговле и перестройке глобальных торговых связей".
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мировая торговля
Экономика, мировая торговля
МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 году
МВФ ухудшил прогноз роста мировой торговли в 2024 г до 3%, в 2025 году до 3,3%
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту мировой торговли на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения на 3% и 3,3% соответственно на фоне наблюдаемой геоэкономической фрагментации, следует из доклада организации.
Согласно опубликованным табличным значениям, в 2024 году мировая торговля товарами и услугами вырастет на 3%, что на 0,3 процентного пункта ниже январской оценки МВФ.
В 2025 году фонд ожидает роста мировой торговли на 3,3%, что также на 0,3 процентного пункта ниже январского прогноза.
Как заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на спецбрифинге, посвященном выходу доклада, в мире продолжается "геоэкономическая фрагментация, которая вредит мировой экономике, ведет к трениям в торговле и перестройке глобальных торговых связей".
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