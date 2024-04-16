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МВФ повысил прогноз экономического роста Индии на текущий фингод

МВФ повысил прогноз экономического роста Индии на текущий фингод - 16.04.2024, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз экономического роста Индии на текущий фингод

Международный валютный фонд во вторник повысил прогноз экономического роста Индии на текущий 2024-2025 финансовый год до 6,8% по сравнению с январским прогнозом | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T18:19+0300

2024-04-16T18:19+0300

2024-04-16T18:19+0300

экономика

мвф

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд во вторник повысил прогноз экономического роста Индии на текущий 2024-2025 финансовый год до 6,8% по сравнению с январским прогнозом в 6,5%, сославшись на устойчивость внутреннего спроса и рост населения трудоспособного возраста. По данным фонда, Индия продолжает оставаться самой быстрорастущей экономикой мира, опережая прогноз роста Китая c с его прогнозом экономического роста в 4,6% за тот же период. "Прогнозируется, что рост в Индии останется сильным на уровне 6,8% в 2024 году и 6,5% в 2025 году, причем такая устойчивость отражает сохраняющуюся силу внутреннего спроса и рост населения трудоспособного возраста", - говорится в докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики". Фонд также повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Индии на 2024 финансовый год до 7,8%, что выше оценок правительства Индии в 7,6% и соответствует прогнозам ряда рейтинговых агентств, включая Fitch и Barclays. Для мировой экономики МВФ повысил прогноз на 2025 финансовый год до 3,2% с 3,1%, а для США — до 2,7% с 2,1%.

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мвф, индия