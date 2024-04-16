https://1prime.ru/20240416/prognoz-847438650.html
МВФ повысил прогноз экономического роста Индии на текущий фингод
МВФ повысил прогноз экономического роста Индии на текущий фингод - 16.04.2024, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз экономического роста Индии на текущий фингод
Международный валютный фонд во вторник повысил прогноз экономического роста Индии на текущий 2024-2025 финансовый год до 6,8% по сравнению с январским прогнозом | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:19+0300
2024-04-16T18:19+0300
2024-04-16T18:19+0300
экономика
мвф
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_0:160:2401:1510_1920x0_80_0_0_1f9bc7de05643dce6a479bb346d1a81d.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд во вторник повысил прогноз экономического роста Индии на текущий 2024-2025 финансовый год до 6,8% по сравнению с январским прогнозом в 6,5%, сославшись на устойчивость внутреннего спроса и рост населения трудоспособного возраста. По данным фонда, Индия продолжает оставаться самой быстрорастущей экономикой мира, опережая прогноз роста Китая c с его прогнозом экономического роста в 4,6% за тот же период. "Прогнозируется, что рост в Индии останется сильным на уровне 6,8% в 2024 году и 6,5% в 2025 году, причем такая устойчивость отражает сохраняющуюся силу внутреннего спроса и рост населения трудоспособного возраста", - говорится в докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики". Фонд также повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Индии на 2024 финансовый год до 7,8%, что выше оценок правительства Индии в 7,6% и соответствует прогнозам ряда рейтинговых агентств, включая Fitch и Barclays. Для мировой экономики МВФ повысил прогноз на 2025 финансовый год до 3,2% с 3,1%, а для США — до 2,7% с 2,1%.
https://1prime.ru/20240411/kontrol-847313471.html
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/11/842341144_36:0:2169:1600_1920x0_80_0_0_da9dd81fdffc3bbeffa968f4a18cb07c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, индия
МВФ повысил прогноз экономического роста Индии на текущий фингод
МВФ повысил до 6,8 процента прогноз экономического роста Индии на текущий фингод
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – ПРАЙМ. Международный валютный фонд во вторник повысил прогноз экономического роста Индии на текущий 2024-2025 финансовый год до 6,8% по сравнению с январским прогнозом в 6,5%, сославшись на устойчивость внутреннего спроса и рост населения трудоспособного возраста.
По данным фонда, Индия продолжает оставаться самой быстрорастущей экономикой мира, опережая прогноз роста Китая c с его прогнозом экономического роста в 4,6% за тот же период.
"Прогнозируется, что рост в Индии останется сильным на уровне 6,8% в 2024 году и 6,5% в 2025 году, причем такая устойчивость отражает сохраняющуюся силу внутреннего спроса и рост населения трудоспособного возраста", - говорится в докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
СМИ раскрыло, контроль по импорту чего Индия решила усилить
Фонд также повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Индии на 2024 финансовый год до 7,8%, что выше оценок правительства Индии в 7,6% и соответствует прогнозам ряда рейтинговых агентств, включая Fitch и Barclays.
Для мировой экономики МВФ повысил прогноз на 2025 финансовый год до 3,2% с 3,1%, а для США — до 2,7% с 2,1%.