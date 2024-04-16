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Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году - 16.04.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году

Минэкономразвития России завершает подготовку сценарных условий прогноза социально-экономического развития, текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T20:23+0300

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития России завершает подготовку сценарных условий прогноза социально-экономического развития, текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть повышена на фоне уверенного роста экономики в начале года, сказал директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Международный валютный фонд (МВФ) ранее улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем (против 2,6% и 1,1% в январском прогнозе). "В настоящее время мы завершаем подготовку сценарных условий прогноза. Текущая оценка официального прогноза ВВП за 2024 год может быть пересмотрена вверх с учетом уверенного роста экономики в начале 2024 года", - сказал Денисов, чьи слова приводит пресс-служба министерства. По словам Денисова, позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики. "Основными драйверами роста являются отрасли, направленные на развитие экономики предложения, прежде всего, отрасли обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос - пищевая промышленность, производство бытовой техники и другие. Динамично развивается строительство и розничная торговля, поддержку оказывает сохраняющийся рост потребительской активности", - продолжил он. При этом в ближайшей перспективе на траекторию развития экономики России будут влиять такие ключевые факторы как денежно-кредитная политика, динамика инвестиций и темпы повышения производительности труда. "В то же время озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной. Для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер", - добавил он. Ранее в апреле первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил журналистам, что текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его.

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