Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/prognoz-847441231.html
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году - 16.04.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году
Минэкономразвития России завершает подготовку сценарных условий прогноза социально-экономического развития, текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T20:23+0300
2024-04-16T20:23+0300
экономика
экономика рф
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/21/834972149_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_eb05bc2a92ebe93649fe984968cc6dc1.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития России завершает подготовку сценарных условий прогноза социально-экономического развития, текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть повышена на фоне уверенного роста экономики в начале года, сказал директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов. Международный валютный фонд (МВФ) ранее улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем (против 2,6% и 1,1% в январском прогнозе). "В настоящее время мы завершаем подготовку сценарных условий прогноза. Текущая оценка официального прогноза ВВП за 2024 год может быть пересмотрена вверх с учетом уверенного роста экономики в начале 2024 года", - сказал Денисов, чьи слова приводит пресс-служба министерства. По словам Денисова, позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики. "Основными драйверами роста являются отрасли, направленные на развитие экономики предложения, прежде всего, отрасли обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос - пищевая промышленность, производство бытовой техники и другие. Динамично развивается строительство и розничная торговля, поддержку оказывает сохраняющийся рост потребительской активности", - продолжил он. При этом в ближайшей перспективе на траекторию развития экономики России будут влиять такие ключевые факторы как денежно-кредитная политика, динамика инвестиций и темпы повышения производительности труда. "В то же время озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной. Для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер", - добавил он. Ранее в апреле первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил журналистам, что текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его.
https://1prime.ru/20240416/mvf-847433709.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83497/21/834972149_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_1460da8b2336dd298ef9875dc6559228.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
экономика рф, прогноз
Экономика, экономика РФ, прогноз
20:23 16.04.2024
 
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в этом году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста российской экономики в 2024 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Минэкономразвития России завершает подготовку сценарных условий прогноза социально-экономического развития, текущая оценка роста ВВП в 2024 году может быть повышена на фоне уверенного роста экономики в начале года, сказал директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.
Международный валютный фонд (МВФ) ранее улучшил прогноз по росту российской экономики на 2024 и 2025 годы, ожидая увеличения ВВП страны на 3,2% в текущем году и на 1,8% в следующем (против 2,6% и 1,1% в январском прогнозе).
"В настоящее время мы завершаем подготовку сценарных условий прогноза. Текущая оценка официального прогноза ВВП за 2024 год может быть пересмотрена вверх с учетом уверенного роста экономики в начале 2024 года", - сказал Денисов, чьи слова приводит пресс-служба министерства.
По словам Денисова, позитивная динамика отмечается во всех ключевых секторах экономики. "Основными драйверами роста являются отрасли, направленные на развитие экономики предложения, прежде всего, отрасли обрабатывающей промышленности, ориентированной на внутренний спрос - пищевая промышленность, производство бытовой техники и другие. Динамично развивается строительство и розничная торговля, поддержку оказывает сохраняющийся рост потребительской активности", - продолжил он.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
В МВФ объяснили улучшение прогноза по российской экономике
16:37
При этом в ближайшей перспективе на траекторию развития экономики России будут влиять такие ключевые факторы как денежно-кредитная политика, динамика инвестиций и темпы повышения производительности труда.
"В то же время озвученная МВФ новая оценка ВВП России в 2025 году представляется излишне пессимистичной. Для России важно сохранить устойчивые темпы экономического роста, для обеспечения которых правительство уже реализует широкий набор мер", - добавил он.
Ранее в апреле первый вице-премьер России Андрей Белоусов говорил журналистам, что текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его.
 
Экономикаэкономика РФпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала