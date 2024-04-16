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"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского - 16.04.2024, ПРАЙМ
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"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского
"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского
План Владимира Зеленского по получению очередного транша военной помощи от США не сработал, но он до сих пор отправляет граждан своей страны на передовую,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:07+0300
2024-04-16T18:07+0300
политика
сво
мобилизация на украине
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по получению очередного транша военной помощи от США не сработал, но он до сих пор отправляет граждан своей страны на передовую, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."План Зеленского и его окружения о том, что дадут какие-то деньги, что это будет идти пакетом с помощью Тайваню, с гуманитарной помочью Газе и прочим &lt;…&gt; захлебнулся. &lt;…&gt; Раз этот план провалился, то зачем было делать эту мобилизацию и ужесточения? &lt;…&gt; Мы с вами видим полный провал режима, абсолютное фиаско", — указал экс-советник.Соскин полагает, что Белый дом вряд ли сможет предоставить киевскому режиму помощь. По его словам, украинцы являются пушечным мясом, а их президент бросает их на уничтожение.Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля была объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.
https://1prime.ru/20240416/zelenskiy-847424957.html
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сво, мобилизация на украине
Политика, СВО, мобилизация на Украине
18:07 16.04.2024
 
"Полный провал". В Киеве пришли в ужас из-за действий Зеленского

Соскин: Зеленский не смог добиться нового пакета помощи от США для Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по получению очередного транша военной помощи от США не сработал, но он до сих пор отправляет граждан своей страны на передовую, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
"План Зеленского и его окружения о том, что дадут какие-то деньги, что это будет идти пакетом с помощью Тайваню, с гуманитарной помочью Газе и прочим <…> захлебнулся. <…> Раз этот план провалился, то зачем было делать эту мобилизацию и ужесточения? <…> Мы с вами видим полный провал режима, абсолютное фиаско", — указал экс-советник.
Соскин полагает, что Белый дом вряд ли сможет предоставить киевскому режиму помощь. По его словам, украинцы являются пушечным мясом, а их президент бросает их на уничтожение.
78-я сессия Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
"Что будет с Россией?" Зеленский назвал главный страх Запада
13:24
Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля была объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.
 
ПолитикаСВОмобилизация на Украине
 
 
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