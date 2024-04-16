Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владимиру Путину вручили удостоверение президента - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240416/putin-847425239.html
Владимиру Путину вручили удостоверение президента
Владимиру Путину вручили удостоверение президента - 16.04.2024, ПРАЙМ
Владимиру Путину вручили удостоверение президента
Председатель ЦИК России Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T13:34+0300
2024-04-16T13:37+0300
политика
россия
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847078247_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_e1600a53874f210cc3eaa62597f5862d.jpg
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. По словам Памфиловой, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.По словам главы ЦИК, что выборы президента России прошли успешно, несмотря на попытки вмешательства со стороны недоброжелатей. Памфилова также отметила неожиданный и беспрецедентный результат выборов, отражающий мудрость и консолидацию российского народа.Глава комиссии заключила, что это были не просто перзидентские выборы, а важный этап борьбы за Россию.Глава государства в свою очередь выразил благодарность сотрудникам ЦИК и высоко оценил важность работы комиссии для обеспечения стабильности государства.
https://1prime.ru/20240326/peskov-846696992.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/04/847078247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f61a6c1b158f1234fba8f45d77dffbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, новости
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
13:34 16.04.2024 (обновлено: 13:37 16.04.2024)
 
Владимиру Путину вручили удостоверение президента

Глава ЦИК Памфилова вручила Путину удостоверение президента

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.
Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. По словам Памфиловой, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.
По словам главы ЦИК, что выборы президента России прошли успешно, несмотря на попытки вмешательства со стороны недоброжелатей. Памфилова также отметила неожиданный и беспрецедентный результат выборов, отражающий мудрость и консолидацию российского народа.
Глава комиссии заключила, что это были не просто перзидентские выборы, а важный этап борьбы за Россию.
Глава государства в свою очередь выразил благодарность сотрудникам ЦИК и высоко оценил важность работы комиссии для обеспечения стабильности государства.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Анадырь - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Песков назвал результаты Путина на выборах мировым феноменом
26 марта, 06:22
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала