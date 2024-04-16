https://1prime.ru/20240416/putin-847425239.html

Владимиру Путину вручили удостоверение президента

Владимиру Путину вручили удостоверение президента - 16.04.2024, ПРАЙМ

Владимиру Путину вручили удостоверение президента

Председатель ЦИК России Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T13:34+0300

2024-04-16T13:34+0300

2024-04-16T13:37+0300

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова вручила победившему на выборах Владимиру Путину удостоверение президента России.Выборы президента России, в соответствии с решением Совета Федерации, прошли 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28 процента голосов - рекордным в современной истории России результатом. По словам Памфиловой, явка на выборы в 2024 году также поставила рекорд - 77,44 процента.По словам главы ЦИК, что выборы президента России прошли успешно, несмотря на попытки вмешательства со стороны недоброжелатей. Памфилова также отметила неожиданный и беспрецедентный результат выборов, отражающий мудрость и консолидацию российского народа.Глава комиссии заключила, что это были не просто перзидентские выборы, а важный этап борьбы за Россию.Глава государства в свою очередь выразил благодарность сотрудникам ЦИК и высоко оценил важность работы комиссии для обеспечения стабильности государства.

https://1prime.ru/20240326/peskov-846696992.html

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россия, владимир путин, новости