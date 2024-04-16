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ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара - 16.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по территории России с применением малоразмерного воздушного шара, заявили в Министерстве обороны России. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:07+0300
2024-04-16T10:07+0300
2024-04-16T10:29+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по территории России с применением малоразмерного воздушного шара, заявили в Министерстве обороны России.По данным ведомства, воздушный шар удалось сбить над территорией Курской области силами противовоздушной обороны в 08.15 по московскому времени. Ранее президент России указывал, что участившиеся атаки украинской стороны на российские регионы происходят на фоне неудач вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения. Глава государства напомнил, что на границе украинская сторона преимущественно действует диверсионными группами. В одном из последних докладов Генштаба упоминались три сотни диверсантов, в том числе иностранных наемников, которые действовали на белгородском участке границы. После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. По указу президента в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
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Происшествия, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Новости
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
МО: ВСУ попытались атаковать Россию с помощью малоразмерного воздушного шара
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по территории России с применением малоразмерного воздушного шара, заявили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, воздушный шар удалось сбить над территорией Курской области силами противовоздушной обороны в 08.15 по московскому времени.
Ранее президент России указывал, что участившиеся атаки украинской стороны на российские регионы происходят на фоне неудач вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения.
Глава государства напомнил, что на границе украинская сторона преимущественно действует диверсионными группами. В одном из последних докладов Генштаба упоминались три сотни диверсантов, в том числе иностранных наемников, которые действовали на белгородском участке границы.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. По указу президента в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.
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