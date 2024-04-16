https://1prime.ru/20240416/rabotniki-847420061.html

Число работающих россиян в возрасте от 40 до 54 лет достигло максимума

Число работающих россиян в возрасте от 40 до 54 лет достигло максимума - 16.04.2024, ПРАЙМ

Число работающих россиян в возрасте от 40 до 54 лет достигло максимума

Более 94% россиян в возрасте от 40 до 54 лет трудятся это максимальная занятость в данном возрастном промежутке за последние 15 лет, сообщила вице-премьер РФ... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T11:39+0300

2024-04-16T11:39+0300

2024-04-16T11:39+0300

экономика

татьяна голикова

россияне

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Более 94% россиян в возрасте от 40 до 54 лет трудятся это максимальная занятость в данном возрастном промежутке за последние 15 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Не могу не сказать о численности работников старше 40 лет. Уровень участия в рабочей силе от 40 до 54 лет находится, наверное, на самом максимуме за последние 15 лет. Это более, чем 94%. Такой занятости в этих возрастах давно уже не наблюдалось", — заявила она в ходе пленарной сессии форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры" на выставке-форуме "Россия". Голикова отметила, что занятость среди работников в возрасте 50-54 лет составляет 92,2%. И для содействия трудоустройства этой категории граждан в том числе разрабатываются программы переобучения. Вице-премьер также напомнила, что безработица сегодня находится на исторически низком уровне в 2,8%. Это новый минимум за все время наблюдения.

https://1prime.ru/20240415/ayfon-847389698.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

татьяна голикова, россияне