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Число работающих россиян в возрасте от 40 до 54 лет достигло максимума
Число работающих россиян в возрасте от 40 до 54 лет достигло максимума - 16.04.2024, ПРАЙМ
Число работающих россиян в возрасте от 40 до 54 лет достигло максимума
Более 94% россиян в возрасте от 40 до 54 лет трудятся это максимальная занятость в данном возрастном промежутке за последние 15 лет, сообщила вице-премьер РФ... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T11:39+0300
2024-04-16T11:39+0300
2024-04-16T11:39+0300
экономика
татьяна голикова
россияне
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Более 94% россиян в возрасте от 40 до 54 лет трудятся это максимальная занятость в данном возрастном промежутке за последние 15 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Не могу не сказать о численности работников старше 40 лет. Уровень участия в рабочей силе от 40 до 54 лет находится, наверное, на самом максимуме за последние 15 лет. Это более, чем 94%. Такой занятости в этих возрастах давно уже не наблюдалось", — заявила она в ходе пленарной сессии форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры" на выставке-форуме "Россия". Голикова отметила, что занятость среди работников в возрасте 50-54 лет составляет 92,2%. И для содействия трудоустройства этой категории граждан в том числе разрабатываются программы переобучения. Вице-премьер также напомнила, что безработица сегодня находится на исторически низком уровне в 2,8%. Это новый минимум за все время наблюдения.
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татьяна голикова, россияне
Экономика, Татьяна Голикова, россияне
Число работающих россиян в возрасте от 40 до 54 лет достигло максимума
Голикова: число работников в возрасте 40-54 лет стало максимальным за последние 15 лет
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Более 94% россиян в возрасте от 40 до 54 лет трудятся это максимальная занятость в данном возрастном промежутке за последние 15 лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Не могу не сказать о численности работников старше 40 лет. Уровень участия в рабочей силе от 40 до 54 лет находится, наверное, на самом максимуме за последние 15 лет. Это более, чем 94%. Такой занятости в этих возрастах давно уже не наблюдалось", — заявила она в ходе пленарной сессии форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры" на выставке-форуме "Россия".
Голикова отметила, что занятость среди работников в возрасте 50-54 лет составляет 92,2%. И для содействия трудоустройства этой категории граждан в том числе разрабатываются программы переобучения.
Вице-премьер также напомнила, что безработица сегодня находится на исторически низком уровне в 2,8%. Это новый минимум за все время наблюдения.
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