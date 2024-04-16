Ралли идет по плану

Индекс Мосбиржи отработал наши целевые 3470 пунктов, вероятно некоторое замедление на подъеме. План роста на апрель исполнен даже с некоторым опережением, до... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:54+0300
2024-04-16T09:54+0300
2024-04-16T09:55+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отработал наши целевые 3470 пунктов, вероятно некоторое замедление на подъеме. План роста на апрель исполнен даже с некоторым опережением, до мая еще полмесяца, и причины к такому оптимизму были: высокие дивидендные ожидания, бум IPO и редомициляций корпораций, вероятность достижения ключевой ставкой своего максимума перед разворотом ДКП ЦБ во II полугодии.Поддержку росту акций оказал и взлет сырьевых цен нефти, газа, металлов на многолетние и даже исторические максимумы, а для страны-экспортера ресурсов это в плюс. После снижения перекупленности ориентиром роста индекса Мосбиржи на II полугодие по-прежнему значится область 3650 пунктов.Сильнее рынка вчера были акции СПБ Биржи с +21% на фоне решения крупной компании ГК "Элемент" провести свое IPO именно на этой площадке. По инерции сегодня курс бумаг биржи будет еще выше. А слабее рынка были бумаги золотодобытчиков, но сегодня золото вновь летит к $2400, а это значит, что вчерашняя просадка в бумагах производителей металла будет выкуплена.Рубль упал на минимумы с конца октября 2023 года, доллар уже выше 94 рублей. Но драматизировать не стоит. Участники рынка опасаются отмены указа президента России Владимира Путина о репатриации выручки экспортеров и спекулятивно подкупают валюту. По нашим оценкам, в конце апреля нормативы все же будут продлены, и спекулятивный навес на валютном рынке уйдет, что позволит рублю восстановиться, а доллару — вновь уйти в русло многомесячного боковика, то есть ниже 93,5 рубля.
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отработал наши целевые 3470 пунктов, вероятно некоторое замедление на подъеме. План роста на апрель исполнен даже с некоторым опережением, до мая еще полмесяца, и причины к такому оптимизму были: высокие дивидендные ожидания, бум IPO и редомициляций корпораций, вероятность достижения ключевой ставкой своего максимума перед разворотом ДКП ЦБ во II полугодии.
Поддержку росту акций оказал и взлет сырьевых цен нефти, газа, металлов на многолетние и даже исторические максимумы, а для страны-экспортера ресурсов это в плюс. После снижения перекупленности ориентиром роста индекса Мосбиржи на II полугодие по-прежнему значится область 3650 пунктов.
Сильнее рынка вчера были акции СПБ Биржи с +21% на фоне решения крупной компании ГК "Элемент" провести свое IPO именно на этой площадке. По инерции сегодня курс бумаг биржи будет еще выше. А слабее рынка были бумаги золотодобытчиков, но сегодня золото вновь летит к $2400, а это значит, что вчерашняя просадка в бумагах производителей металла будет выкуплена.
Рубль упал на минимумы с конца октября 2023 года, доллар уже выше 94 рублей. Но драматизировать не стоит. Участники рынка опасаются отмены указа президента России Владимира Путина о репатриации выручки экспортеров и спекулятивно подкупают валюту. По нашим оценкам, в конце апреля нормативы все же будут продлены, и спекулятивный навес на валютном рынке уйдет, что позволит рублю восстановиться, а доллару — вновь уйти в русло многомесячного боковика, то есть ниже 93,5 рубля.
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