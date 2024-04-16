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Ралли идет по плану - 16.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240416/ralli-847410325.html
Ралли идет по плану
Ралли идет по плану - 16.04.2024, ПРАЙМ
Ралли идет по плану
Индекс Мосбиржи отработал наши целевые 3470 пунктов, вероятно некоторое замедление на подъеме. План роста на апрель исполнен даже с некоторым опережением, до... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T09:54+0300
2024-04-16T09:55+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1713250500
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отработал наши целевые 3470 пунктов, вероятно некоторое замедление на подъеме. План роста на апрель исполнен даже с некоторым опережением, до мая еще полмесяца, и причины к такому оптимизму были: высокие дивидендные ожидания, бум IPO и редомициляций корпораций, вероятность достижения ключевой ставкой своего максимума перед разворотом ДКП ЦБ во II полугодии.Поддержку росту акций оказал и взлет сырьевых цен нефти, газа, металлов на многолетние и даже исторические максимумы, а для страны-экспортера ресурсов это в плюс. После снижения перекупленности ориентиром роста индекса Мосбиржи на II полугодие по-прежнему значится область 3650 пунктов.Сильнее рынка вчера были акции СПБ Биржи с +21% на фоне решения крупной компании ГК "Элемент" провести свое IPO именно на этой площадке. По инерции сегодня курс бумаг биржи будет еще выше. А слабее рынка были бумаги золотодобытчиков, но сегодня золото вновь летит к $2400, а это значит, что вчерашняя просадка в бумагах производителей металла будет выкуплена.Рубль упал на минимумы с конца октября 2023 года, доллар уже выше 94 рублей. Но драматизировать не стоит. Участники рынка опасаются отмены указа президента России Владимира Путина о репатриации выручки экспортеров и спекулятивно подкупают валюту. По нашим оценкам, в конце апреля нормативы все же будут продлены, и спекулятивный навес на валютном рынке уйдет, что позволит рублю восстановиться, а доллару — вновь уйти в русло многомесячного боковика, то есть ниже 93,5 рубля.
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
09:54 16.04.2024 (обновлено: 09:55 16.04.2024)
 

Ралли идет по плану

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отработал наши целевые 3470 пунктов, вероятно некоторое замедление на подъеме. План роста на апрель исполнен даже с некоторым опережением, до мая еще полмесяца, и причины к такому оптимизму были: высокие дивидендные ожидания, бум IPO и редомициляций корпораций, вероятность достижения ключевой ставкой своего максимума перед разворотом ДКП ЦБ во II полугодии.
Поддержку росту акций оказал и взлет сырьевых цен нефти, газа, металлов на многолетние и даже исторические максимумы, а для страны-экспортера ресурсов это в плюс. После снижения перекупленности ориентиром роста индекса Мосбиржи на II полугодие по-прежнему значится область 3650 пунктов.
Сильнее рынка вчера были акции СПБ Биржи с +21% на фоне решения крупной компании ГК "Элемент" провести свое IPO именно на этой площадке. По инерции сегодня курс бумаг биржи будет еще выше. А слабее рынка были бумаги золотодобытчиков, но сегодня золото вновь летит к $2400, а это значит, что вчерашняя просадка в бумагах производителей металла будет выкуплена.
Рубль упал на минимумы с конца октября 2023 года, доллар уже выше 94 рублей. Но драматизировать не стоит. Участники рынка опасаются отмены указа президента России Владимира Путина о репатриации выручки экспортеров и спекулятивно подкупают валюту. По нашим оценкам, в конце апреля нормативы все же будут продлены, и спекулятивный навес на валютном рынке уйдет, что позволит рублю восстановиться, а доллару — вновь уйти в русло многомесячного боковика, то есть ниже 93,5 рубля.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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