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ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе
ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе - 16.04.2024, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:11+0300
2024-04-16T10:11+0300
2024-04-16T10:15+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе. Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась на радио. В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке - до 30 миллионов рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны, отмечается в сообщении. "Кроме того, в рекламе сообщалось о том, что продукт "Альфа-банка" - это "лучшая ипотека в России" без указания объективных критериев сравнения услуги", - добавили в ФАС. По мнению службы, такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит рекламу АО "Альфа-Банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
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фас рф, альфа-банк, ипотека
Экономика, ФАС РФ, Альфа-банк, ипотека
ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе
ФАС возбудила дело против Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе. Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита", - сказано в сообщении.
Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась на радио. В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке - до 30 миллионов рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны, отмечается в сообщении.
"Кроме того, в рекламе сообщалось о том, что продукт "Альфа-банка" - это "лучшая ипотека в России" без указания объективных критериев сравнения услуги", - добавили в ФАС.
По мнению службы, такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит рекламу АО "Альфа-Банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве.
Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.
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