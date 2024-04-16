https://1prime.ru/20240416/reklama-847410785.html

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе - 16.04.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за нарушения закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство. | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T10:11+0300

2024-04-16T10:11+0300

2024-04-16T10:15+0300

экономика

фас рф

альфа-банк

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе ипотеки, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". Служба выявила в действиях банка признаки нарушения закона о рекламе. Банк не указывал в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость кредита", - сказано в сообщении. Указывается, что в службу обратился гражданин с претензиями к рекламе Альфа-банка, которая распространялась на радио. В рекламе утверждалось, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке - до 30 миллионов рублей. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны, отмечается в сообщении. "Кроме того, в рекламе сообщалось о том, что продукт "Альфа-банка" - это "лучшая ипотека в России" без указания объективных критериев сравнения услуги", - добавили в ФАС. По мнению службы, такие действия кредитной организации могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе. "ФАС России оценит рекламу АО "Альфа-Банк" на предмет нарушения рекламного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - добавили в ведомстве. Ранее служба возбудила в отношении банка дела за нарушения в рекламе программы лояльности, кредита, кредитной и дебетовой карт, а также за указание в рекламе недостоверных сведений о комиссии за эквайринг.

https://1prime.ru/20240412/bank-847334845.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, альфа-банк, ипотека