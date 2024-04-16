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В США назвали последствия принятия закона о конфискации российских активов
В США назвали последствия принятия закона о конфискации российских активов - 16.04.2024, ПРАЙМ
В США назвали последствия принятия закона о конфискации российских активов
Принятие обсуждаемого в Палате представителей США закона о конфискации российских активов в пользу Киева (REPO), заморозит действующие санкции против РФ и не... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T18:00+0300
2024-04-16T18:00+0300
2024-04-16T18:00+0300
экономика
санкции против рф
сша
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ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Принятие обсуждаемого в Палате представителей США закона о конфискации российских активов в пользу Киева (REPO), заморозит действующие санкции против РФ и не позволит Дональду Трампу при его переизбрании вести дипломатический диалог с Москвой. Об этом заявил во вторник сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. "Закон REPO, который в настоящее время обсуждается в Палате представителей, заморозит действующие санкции в отношении России и его изменение потребует действий со стороны Конгресса", — написал он в своем аккаунте в соцсети X. Вэнс призвал своих однопартийцев не поддерживать эту инициативу, так как, в случае возвращения в Белый дом Трампа, закон REPO "сделает невозможными дипломатические усилия" с Москвой с его стороны. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее дал понять, что в один из законопроектов, которые он планирует вынести на рассмотрение в ближайшие дни, также войдет положение о конфискации российских активов на нужды Украины.
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санкции против рф, сша, замороженные российские активы
Экономика, санкции против РФ, США, замороженные российские активы
В США назвали последствия принятия закона о конфискации российских активов
Вэнс: закон REPO заморозит санкции против РФ и лишит Трампа шансов на диалог
ВАШИНГТОН, 16 апр - ПРАЙМ. Принятие обсуждаемого в Палате представителей США закона о конфискации российских активов в пользу Киева (REPO), заморозит действующие санкции против РФ и не позволит Дональду Трампу при его переизбрании вести дипломатический диалог с Москвой. Об этом заявил во вторник сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
"Закон REPO, который в настоящее время обсуждается в Палате представителей, заморозит действующие санкции в отношении России и его изменение потребует действий со стороны Конгресса", — написал он в своем аккаунте в соцсети X.
Вэнс призвал своих однопартийцев не поддерживать эту инициативу, так как, в случае возвращения в Белый дом Трампа, закон REPO "сделает невозможными дипломатические усилия" с Москвой с его стороны.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее дал понять, что в один из законопроектов, которые он планирует вынести на рассмотрение в ближайшие дни, также войдет положение о конфискации российских активов на нужды Украины.
В США допустили ответ Москвы на использование ее замороженных активов