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"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA" - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/reyting-847436574.html
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA"
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA" - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:28+0300
2024-04-16T17:28+0300
экономика
втб
рейтинг
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. "Рейтинг банка обусловлен высокой вероятностью финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, сильными рыночными позициями, уязвимой оценкой достаточности капитала, тенденцией к восстановлению рентабельности, удовлетворительным качеством активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также адекватным качеством корпоративного управления", - говорится в пресс-релизе. Агентство оценивает устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков как низкую, а также обращает внимание на плановое увеличение активов под риском темпами, опережающими органическую генерацию капитала. Обеспеченность кредитного портфеля банка рассматривается как относительно невысокая. При этом, по мнению "Эксперт РА", подверженность валютным рискам остается высокой, однако агентство приняло во внимание индивидуальные регуляторные лимиты открытой валютной позиции вследствие значительного объема заблокированных активов и инфраструктурной значимости расчетов. В части системы корпоративного управления агентство отмечает значительные компетенции и профессиональный опыт членов наблюдательного совета и правления банка, а также развитую практику управления банковскими рисками и высокий уровень регламентации принятия решений.
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втб, рейтинг
Экономика, ВТБ, рейтинг
17:28 16.04.2024
 
"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA"

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг ВТБ на уровне "ruAАA" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства.
"Рейтинг банка обусловлен высокой вероятностью финансовой и административной поддержки со стороны акционеров и федеральных органов власти, сильными рыночными позициями, уязвимой оценкой достаточности капитала, тенденцией к восстановлению рентабельности, удовлетворительным качеством активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также адекватным качеством корпоративного управления", - говорится в пресс-релизе.
Агентство оценивает устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков как низкую, а также обращает внимание на плановое увеличение активов под риском темпами, опережающими органическую генерацию капитала.
Обеспеченность кредитного портфеля банка рассматривается как относительно невысокая. При этом, по мнению "Эксперт РА", подверженность валютным рискам остается высокой, однако агентство приняло во внимание индивидуальные регуляторные лимиты открытой валютной позиции вследствие значительного объема заблокированных активов и инфраструктурной значимости расчетов.
В части системы корпоративного управления агентство отмечает значительные компетенции и профессиональный опыт членов наблюдательного совета и правления банка, а также развитую практику управления банковскими рисками и высокий уровень регламентации принятия решений.
Андрей Костин,
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