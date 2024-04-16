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Rheinmetall намерен построить завод по выпуску боеприпасов в Литве
Rheinmetall намерен построить завод по выпуску боеприпасов в Литве - 16.04.2024, ПРАЙМ
Rheinmetall намерен построить завод по выпуску боеприпасов в Литве
Немецкий военный концерн Rheinmetall и правительство Литвы во вторник подписали протокол о намерении построить в стране завод по производству боеприпасов,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T14:42+0300
2024-04-16T14:42+0300
2024-04-16T14:42+0300
экономика
rheinmetall
литва
выпуск боеприпасов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Немецкий военный концерн Rheinmetall и правительство Литвы во вторник подписали протокол о намерении построить в стране завод по производству боеприпасов, трансляцию мероприятия вел портал LRT (Литовское радио и телевидение). Протокол подписали министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, глава литовского минобороны Лауринас Касчюнас и директор компании Rheinmetall по расширению международных стратегических программ Максимилиан Фрох. Армонайте назвала проект "крупнейшей инвестицией в сфере обороны в истории Литвы", но не раскрыла его деталей, сославшись на коммерческую тайну и важность проекта для литовской национальной безопасности.
https://1prime.ru/20240408/baza-847183402.html
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rheinmetall, литва, выпуск боеприпасов
Экономика, Rheinmetall, ЛИТВА, выпуск боеприпасов
Rheinmetall намерен построить завод по выпуску боеприпасов в Литве
Rheinmetall подписал с Литвой протокол о намерении построить завод боеприпасов
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Немецкий военный концерн Rheinmetall и правительство Литвы во вторник подписали протокол о намерении построить в стране завод по производству боеприпасов, трансляцию мероприятия вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Протокол подписали министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, глава литовского минобороны Лауринас Касчюнас и директор компании Rheinmetall по расширению международных стратегических программ Максимилиан Фрох.
Армонайте назвала проект "крупнейшей инвестицией в сфере обороны в истории Литвы", но не раскрыла его деталей, сославшись на коммерческую тайну и важность проекта для литовской национальной безопасности.
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