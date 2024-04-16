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Rheinmetall намерен построить завод по выпуску боеприпасов в Литве

Rheinmetall намерен построить завод по выпуску боеприпасов в Литве - 16.04.2024, ПРАЙМ

Rheinmetall намерен построить завод по выпуску боеприпасов в Литве

Немецкий военный концерн Rheinmetall и правительство Литвы во вторник подписали протокол о намерении построить в стране завод по производству боеприпасов,... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:42+0300

2024-04-16T14:42+0300

2024-04-16T14:42+0300

экономика

rheinmetall

литва

выпуск боеприпасов

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Немецкий военный концерн Rheinmetall и правительство Литвы во вторник подписали протокол о намерении построить в стране завод по производству боеприпасов, трансляцию мероприятия вел портал LRT (Литовское радио и телевидение). Протокол подписали министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, глава литовского минобороны Лауринас Касчюнас и директор компании Rheinmetall по расширению международных стратегических программ Максимилиан Фрох. Армонайте назвала проект "крупнейшей инвестицией в сфере обороны в истории Литвы", но не раскрыла его деталей, сославшись на коммерческую тайну и важность проекта для литовской национальной безопасности.

https://1prime.ru/20240408/baza-847183402.html

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rheinmetall, литва, выпуск боеприпасов