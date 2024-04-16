https://1prime.ru/20240416/risk-847408396.html

Опасные деньги: США рискуют потерять самое ценное из-за Кремля

Опасные деньги: США рискуют потерять самое ценное из-за Кремля - 16.04.2024, ПРАЙМ

Опасные деньги: США рискуют потерять самое ценное из-за Кремля

Вашингтон подгоняет своих европейских союзников с решением вопроса с замороженными российскими активами. Но в ЕС заняты поиском юридического механизма для... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T09:14+0300

2024-04-16T09:14+0300

2024-04-16T09:14+0300

экономика

замороженные российские активы

госдолг сша

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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Вашингтон подгоняет своих европейских союзников с решением вопроса с замороженными российскими активами. Но в ЕС заняты поиском юридического механизма для легализации конфискации и возможности распоряжаться полученной прибылью. Тревога нарастает и за океаном, так как конфискация российских активов может ударить по статусу доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом пишет агентство РИА Новости.Отмечается, что с политической точки зрения присвоение средств крайне выгодно, так как Вашингтон и его союзники потратили на конфликт на Украине больше четверти триллиона долларов. При этом Киев терпит поражение и требуется хоть какая-то победа. С экономической точки зрения есть риски, пишет РИА Новости. Доллар является ценнейшим активом из всех, которые имеются у США. Вашингтон обладает определенными рычагами контроля над мировой экономикой только благодаря тому, что международные торговые сделки производятся в американской валюте. Это позволяет США снизить издержки и облегчить финансовое бремя. Вместе с тем, ситуация может резко измениться, если Россия, Китай и другие страны решат, что их долларовые активы уязвимы, американская валюта лишится доверия повсеместно, отмечает агентство со ссылкой на NYT. В центробанках Китая, Индии, Саудовской Аравии и других государств задумаются о связанных с долларом рисках. Если внешние кредиторы начнут выводить деньги из США, то в Вашингтоне почувствуют всю боль от 34-триллионного госдолга, который держится, по сути, только на статусе доллара как главной мировой резервной валюты, пишет агентство. Также отмечается, что США не в состоянии обслуживать свои финобязательства без новых займов. При этом платить резко выросшие из-за ужесточения политики ФРС США проценты станет нечем. В настоящее время это обходится Вашингтону в 1,2-1,5 триллиона долларов. Это относится и к бюджетному дефициту, достигшего в первой половине текущего финансового года триллиона долларов.Кроме того, казначейские облигации США считаются безрисковым активом и спрос на них высок, что позволяет американским властям выпускать все новые бумаги и финансировать дефицит бюджета. Но другие страны могут начать избавляться от американского долга, говорится в материале.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. При этом в США заморозили всего несколько российских миллиардов.

https://1prime.ru/20240416/spg-847408117.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

замороженные российские активы, госдолг сша