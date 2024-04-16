https://1prime.ru/20240416/robusta-847437394.html

Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда

Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда - 16.04.2024, ПРАЙМ

Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда

Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4058 долларов за тонну, одновременно растут цены на арабику - до... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:39+0300

2024-04-16T17:39+0300

2024-04-16T17:39+0300

экономика

кофе робуста

https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4058 долларов за тонну, одновременно растут цены на арабику - до максимума с августа 2022 года, следует из данных ICE Futures. Так, сегодня в ходе торгов цена на кофе робуста достигла 4058 долларов за тонну, что на 47% больше показателя на начало года. Затем она немного откатилась - до 4016 долларов. Однако такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Одновременно растут цены на кофе сорта арабика, достигнув сегодня 2,38 доллара за фунт, или 5247 долларов за тонну - это максимум с августа 2022 года. Международная организация кофе ранее отмечала, что выпуск арабики в прошлом сельскохозяйственном году увеличился на 1,8% - до 94 миллионов мешков, а вот сорт робуста, наоборот, показал сокращение на 2%, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2% - до 177 миллионов мешков, причем наибольший вклад в общий прирост внесут страны-непроизводители. Как ранее говорила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.

https://1prime.ru/20240416/kakao-847429164.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кофе робуста