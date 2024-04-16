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Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда
Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда - 16.04.2024, ПРАЙМ
Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4058 долларов за тонну, одновременно растут цены на арабику - до... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:39+0300
2024-04-16T17:39+0300
экономика
кофе робуста
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4058 долларов за тонну, одновременно растут цены на арабику - до максимума с августа 2022 года, следует из данных ICE Futures. Так, сегодня в ходе торгов цена на кофе робуста достигла 4058 долларов за тонну, что на 47% больше показателя на начало года. Затем она немного откатилась - до 4016 долларов. Однако такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Одновременно растут цены на кофе сорта арабика, достигнув сегодня 2,38 доллара за фунт, или 5247 долларов за тонну - это максимум с августа 2022 года. Международная организация кофе ранее отмечала, что выпуск арабики в прошлом сельскохозяйственном году увеличился на 1,8% - до 94 миллионов мешков, а вот сорт робуста, наоборот, показал сокращение на 2%, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2% - до 177 миллионов мешков, причем наибольший вклад в общий прирост внесут страны-непроизводители. Как ранее говорила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.
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кофе робуста
Экономика, кофе робуста
17:39 16.04.2024
 
Биржевая стоимость кофе робуста достигла исторического рекорда

Биржевая стоимость кофе сорта робуста впервые достигла 4058 долларов за тонну

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в мире во вторник достигла исторического рекорда – 4058 долларов за тонну, одновременно растут цены на арабику - до максимума с августа 2022 года, следует из данных ICE Futures.
Так, сегодня в ходе торгов цена на кофе робуста достигла 4058 долларов за тонну, что на 47% больше показателя на начало года. Затем она немного откатилась - до 4016 долларов. Однако такого уровня цен не было как минимум с начала 2008 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Одновременно растут цены на кофе сорта арабика, достигнув сегодня 2,38 доллара за фунт, или 5247 долларов за тонну - это максимум с августа 2022 года.
Международная организация кофе ранее отмечала, что выпуск арабики в прошлом сельскохозяйственном году увеличился на 1,8% - до 94 миллионов мешков, а вот сорт робуста, наоборот, показал сокращение на 2%, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2% - до 177 миллионов мешков, причем наибольший вклад в общий прирост внесут страны-непроизводители.
Как ранее говорила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, цены на кофе в мире растут из-за экстремальной погоды в странах-производителях: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.
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Экономикакофе робуста
 
 
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