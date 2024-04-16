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В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики

В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики - 16.04.2024, ПРАЙМ

В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики

Российская экономика в первом квартале 2024 года продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года, следует из бюллетеня,... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T17:33+0300

2024-04-16T17:33+0300

2024-04-16T17:55+0300

экономика

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в первом квартале 2024 года продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года, следует из бюллетеня, подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ."В I квартале 2024 года российская экономика продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года. Исключением выступает топливная промышленность, которая снизила производство по разным причинам, не связанным с внутренним спросом", - указывается в бюллетене.В четвертом квартале прошлого года рост ВВП, по данным Росстата, составил 4,9% в годовом выражении.Источниками роста в этом году, как отмечается, выступают потребительский и государственный спрос, а также некоторое восстановление ненефтегазового экспорта."В результате напряженность на рынке труда еще больше усилилась, а рост номинальных зарплат, по данным за январь, ускорился (правда, видимо, частично за счет выплаты премий по итогам года)", - говорится в бюллетене.Указывается несколько факторов, действием которых определялась позитивная экономическая динамика России в целом за период 2022–2024 годов. В числе этих факторов, называется, например, повышение уровня бюджетных расходов при изменении параметров бюджетного правила. Отмечается, что, вероятно, действие данных факторов носит долгосрочный характер. Тем самым возросший уровень внутреннего спроса сохранится."Вместе с тем поддерживать дальнейший рост экономики этим факторам становится все сложнее, в частности из-за бюджетных ограничений. Поэтому в дальнейшем вероятно замедление темпов роста до более устойчивых уровней вне зависимости от проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в бюллетене.

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