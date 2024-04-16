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В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики - 16.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики
В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики - 16.04.2024, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики
Российская экономика в первом квартале 2024 года продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года, следует из бюллетеня,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:33+0300
2024-04-16T17:55+0300
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в первом квартале 2024 года продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года, следует из бюллетеня, подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ."В I квартале 2024 года российская экономика продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года. Исключением выступает топливная промышленность, которая снизила производство по разным причинам, не связанным с внутренним спросом", - указывается в бюллетене.В четвертом квартале прошлого года рост ВВП, по данным Росстата, составил 4,9% в годовом выражении.Источниками роста в этом году, как отмечается, выступают потребительский и государственный спрос, а также некоторое восстановление ненефтегазового экспорта."В результате напряженность на рынке труда еще больше усилилась, а рост номинальных зарплат, по данным за январь, ускорился (правда, видимо, частично за счет выплаты премий по итогам года)", - говорится в бюллетене.Указывается несколько факторов, действием которых определялась позитивная экономическая динамика России в целом за период 2022–2024 годов. В числе этих факторов, называется, например, повышение уровня бюджетных расходов при изменении параметров бюджетного правила. Отмечается, что, вероятно, действие данных факторов носит долгосрочный характер. Тем самым возросший уровень внутреннего спроса сохранится."Вместе с тем поддерживать дальнейший рост экономики этим факторам становится все сложнее, в частности из-за бюджетных ограничений. Поэтому в дальнейшем вероятно замедление темпов роста до более устойчивых уровней вне зависимости от проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в бюллетене.
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Экономика, экономика РФ
17:33 16.04.2024 (обновлено: 17:55 16.04.2024)
 
В ЦБ зафиксировали ускорение роста российской экономики

ЦБ: экономика РФ в I квартале 2024 г, возможно, ускорила рост к IV кварталу

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в первом квартале 2024 года продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года, следует из бюллетеня, подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России.
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.
"В I квартале 2024 года российская экономика продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года. Исключением выступает топливная промышленность, которая снизила производство по разным причинам, не связанным с внутренним спросом", - указывается в бюллетене.
В четвертом квартале прошлого года рост ВВП, по данным Росстата, составил 4,9% в годовом выражении.
Источниками роста в этом году, как отмечается, выступают потребительский и государственный спрос, а также некоторое восстановление ненефтегазового экспорта.
"В результате напряженность на рынке труда еще больше усилилась, а рост номинальных зарплат, по данным за январь, ускорился (правда, видимо, частично за счет выплаты премий по итогам года)", - говорится в бюллетене.
Указывается несколько факторов, действием которых определялась позитивная экономическая динамика России в целом за период 2022–2024 годов. В числе этих факторов, называется, например, повышение уровня бюджетных расходов при изменении параметров бюджетного правила. Отмечается, что, вероятно, действие данных факторов носит долгосрочный характер. Тем самым возросший уровень внутреннего спроса сохранится.
"Вместе с тем поддерживать дальнейший рост экономики этим факторам становится все сложнее, в частности из-за бюджетных ограничений. Поэтому в дальнейшем вероятно замедление темпов роста до более устойчивых уровней вне зависимости от проводимой денежно-кредитной политики", - говорится в бюллетене.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
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