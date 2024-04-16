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Уровень воды в реке Сакмара в Оренбурге растет - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в реке Сакмара в Оренбурге растет
Уровень воды в реке Сакмара в Оренбурге растет - 16.04.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в реке Сакмара в Оренбурге растет
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга падает, но увеличивается в реке Сакмара, отметил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:15+0300
2024-04-16T15:16+0300
происшествия
оренбургская область
паводок
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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга падает, но увеличивается в реке Сакмара, отметил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. "Вода постепенно уходит из Оренбурга (из-за снижения уровня реки Урал – ред.), но растет уровень воды в реке Сакмара",— отметил он. Также Салмин назвал районы, которым угрожает затопление: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд.Мэр города призвал местных подготовиться к эвакуации.Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов указал, что уровень воды в реке Урал у города падает каждый час на сантиметр.
https://1prime.ru/20240416/kurgan-847427195.html
оренбургская область
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оренбургская область, паводок
Происшествия, Оренбургская область, паводок
15:15 16.04.2024 (обновлено: 15:16 16.04.2024)
 
Уровень воды в реке Сакмара в Оренбурге растет

В Оренбурге растет уровень воды в реке Сакмара, под угрозой затопления 3 района

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбургской области
Паводок в Оренбургской области - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга падает, но увеличивается в реке Сакмара, отметил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
"Вода постепенно уходит из Оренбурга (из-за снижения уровня реки Урал – ред.), но растет уровень воды в реке Сакмара",— отметил он.
Также Салмин назвал районы, которым угрожает затопление: поселок Кушкуль, Подмаячный и 18-й разъезд.
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Мэр города призвал местных подготовиться к эвакуации.
Ранее первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов указал, что уровень воды в реке Урал у города падает каждый час на сантиметр.
 
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