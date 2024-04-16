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"Северсталь" приобрела ООО "Новые решения и технологии"
"Северсталь" приобрела ООО "Новые решения и технологии" - 16.04.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" приобрела ООО "Новые решения и технологии"
"Северсталь" приобрела ООО "Новые решения и технологии" (НРТ), которое владело принадлежавшей ранее испанской Windar Renovables долей в 51% в совместном... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T15:02+0300
2024-04-16T15:02+0300
2024-04-16T15:02+0300
покупка бизнеса
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела ООО "Новые решения и технологии" (НРТ), которое владело принадлежавшей ранее испанской Windar Renovables долей в 51% в совместном предприятии по производству башен для ветроэнергетических установок ("Северсталь стальные башни"), следует из данных ЕГРЮЛ. На основании данных, представленных в ЕГРЮЛ, "Северсталь" с 8 апреля владеет 100% НРТ, став таким образом единственным владельцем предприятия "Северсталь стальные башни". Трехстороннее СП "Северстали", "Роснано" и Windar Renovables - первый в России производитель башен ВЭУ - было создано в 2018 году и называлось "Башни ВРС". В 2021 году "Северсталь" увеличила долю до 49%, выкупив пакет "Роснано", и в том же году СП сменило название на "Виндарсеверсталь". В январе же 2024 года, после введения санкционных ограничений в отношении "Северстали" и ее основного акционера Алексея Мордашова, Windar Renovables вышла из состава собственников "Виндарсеверстали", а ее доля в СП в размере 51% перешла ООО "Новые решения и технологии". Само СП в марте этого года было переименовано в ООО "Северсталь стальные башни". Предприятие было создано в Таганроге в рамках государственной программы развития в России возобновляемой энергетики. Завод может изготавливать башни ветрогенераторов различной конструкции и высоты. Производственная мощность составляет до 150 башен в год. За время существования компании в развитие было инвестировано более 1 миллиарда рублей.
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покупка бизнеса, северсталь
покупка бизнеса, Северсталь
"Северсталь" приобрела ООО "Новые решения и технологии"
"Северсталь" стала владельцем бывшего СП с Windar в сфере ветроэнергетики
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" приобрела ООО "Новые решения и технологии" (НРТ), которое владело принадлежавшей ранее испанской Windar Renovables долей в 51% в совместном предприятии по производству башен для ветроэнергетических установок ("Северсталь стальные башни"), следует из данных ЕГРЮЛ.
На основании данных, представленных в ЕГРЮЛ, "Северсталь" с 8 апреля владеет 100% НРТ, став таким образом единственным владельцем предприятия "Северсталь стальные башни".
Трехстороннее СП "Северстали", "Роснано" и Windar Renovables - первый в России производитель башен ВЭУ - было создано в 2018 году и называлось "Башни ВРС". В 2021 году "Северсталь" увеличила долю до 49%, выкупив пакет "Роснано", и в том же году СП сменило название на "Виндарсеверсталь". В январе же 2024 года, после введения санкционных ограничений в отношении "Северстали" и ее основного акционера Алексея Мордашова, Windar Renovables вышла из состава собственников "Виндарсеверстали", а ее доля в СП в размере 51% перешла ООО "Новые решения и технологии". Само СП в марте этого года было переименовано в ООО "Северсталь стальные башни".
Предприятие было создано в Таганроге в рамках государственной программы развития в России возобновляемой энергетики. Завод может изготавливать башни ветрогенераторов различной конструкции и высоты. Производственная мощность составляет до 150 башен в год. За время существования компании в развитие было инвестировано более 1 миллиарда рублей.
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