https://1prime.ru/20240416/sochi-847407173.html

Продажи гостиничных номеров в Сочи выросли на 33 процента

Продажи гостиничных номеров в Сочи выросли на 33 процента - 16.04.2024, ПРАЙМ

Продажи гостиничных номеров в Сочи выросли на 33 процента

Покупатели сочинской недвижимости стали чаще инвестировать в гостиничные номера, чем в квартиры для постоянного проживания, продажи в этом сегменте за последние | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T07:28+0300

2024-04-16T07:28+0300

2024-04-16T07:28+0300

экономика

россия

гостиницы

номера

https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_49bdbefff2d392eec60e33376d44df9e.jpg

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Покупатели сочинской недвижимости стали чаще инвестировать в гостиничные номера, чем в квартиры для постоянного проживания, продажи в этом сегменте за последние два года выросли от 20% до 33%, рассказала РИА Новости вице-президент гильдии риелторов курорта Юлия Усачева. В сентябре прошлого года она заявила, что интересы покупателей недвижимости в Сочи в последнее время изменились - люди всё реже приобретают квартиры для постоянного проживания. Этому, по мнению Усачевой, предшествовало несколько факторов, основные - ограниченное количество предложений по работе для специалистов, социальные проблемы, вызванные нехваткой мест в школах и детских садах курорта. Усачева отмечает, что сейчас вырос интерес к апартаментам: россияне всё чаще стали инвестировать деньги именно в этот сегмент. "На сегодняшний день очень востребованы гостиничные комплексы - покупка гостиничного номера. С 2022-2023 годы - плюс 20-33%. Этот год - плюс 4-7%, зависит от уровня комплекса. Каждый объект заходил с разных цифр, какой-то - от 500 тысяч за квадратный метр, какой-то - от 900 тысяч. Но 2023 год был годом инвестирования в гостиничные комплексы, эта тенденция сохраняется в этом году", - сказала Усачева. Среди преимуществ, которые отмечают покупатели, приобретая апартаменты - возможность получения пассивного дохода, наличие отельного оператора, а также удобство, поскольку большинство номеров предлагают с ремонтом и мебелью, добавила эксперт. Спрос на апартаменты для заработка отмечает директор по развитию "АСКА недвижимость" в Сочи Ольга Бажинова. "Активный спрос идет на объекты под инвестиции на раннем этапе строительства и под ипотеку с государств поддержкой, где низкий процент. На раннем этапе строительства, стартовая цена, где можно заработать через год-полтора", - сказала РИА Новости собеседница агентства. В целом, по мнению генерального директора компании "Дом недвижимость" в Сочи Антона Сердюкова, интерес на все объекты недвижимости в Сочи сохраняется даже на фоне падения покупательской способности. "По поводу спроса именно на Сочи, считаю, что он всегда есть, был и будет еще больше. Потому что такой город во всей России только один, и он с каждым годом развивается. Кстати, Сочи всегда был дорогим городом, во все времена, и считается городом для богатых, это не секрет. Считаю, что спрос на Сочи не упал, просто покупательская способность снизилась, вот и всё", - рассказал РИА Новости Сердюков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гостиницы, номера