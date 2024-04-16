Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240416/soglashenie-847410432.html
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ
Переговоры между Киевом и Москвой по соглашению о безопасности судоходства в Черном море шли при участии Анкары в течение двух месяцев, но Украина внезапно... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:05+0300
2024-04-16T10:05+0300
экономика
судоходство
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/31/842553136_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2a795481442f9ac3c2a6aa05ca0bbac.jpg
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Переговоры между Киевом и Москвой по соглашению о безопасности судоходства в Черном море шли при участии Анкары в течение двух месяцев, но Украина внезапно прервала процесс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.Отмечается, что в марте текущего года стороны достигли договоренности об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море. При этом Киев не желал официально ставить подписывать соглашение и согласился, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта накануне региональных выборов в стране публично объявил о достижении договоренности.По данным Reuters, Киев в самый последний момент вышел из переговоров, сорвав таким образом достигнутое соглашение. При этом источники не смогли объяснить такое поведение Украины.Также отмечается, что переговоры велись по инициативе ООН.
https://1prime.ru/20240416/energetika-847394000.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/31/842553136_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_ecdc87edeef014e3ae506293ddd86a99.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
судоходство, россия, украина
Экономика, судоходство, РОССИЯ, УКРАИНА
10:05 16.04.2024
 
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ

Reuters: Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМеждународная Геленджикская регата
Международная Геленджикская регата - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Переговоры между Киевом и Москвой по соглашению о безопасности судоходства в Черном море шли при участии Анкары в течение двух месяцев, но Украина внезапно прервала процесс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что в марте текущего года стороны достигли договоренности об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море. При этом Киев не желал официально ставить подписывать соглашение и согласился, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта накануне региональных выборов в стране публично объявил о достижении договоренности.
По данным Reuters, Киев в самый последний момент вышел из переговоров, сорвав таким образом достигнутое соглашение. При этом источники не смогли объяснить такое поведение Украины.
Также отмечается, что переговоры велись по инициативе ООН.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
В СССР все знали: Украина возвращается к дровяному отоплению
08:00
 
ЭкономикасудоходствоРОССИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала