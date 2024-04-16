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Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ - 16.04.2024, ПРАЙМ
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ
Переговоры между Киевом и Москвой по соглашению о безопасности судоходства в Черном море шли при участии Анкары в течение двух месяцев, но Украина внезапно... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:05+0300
2024-04-16T10:05+0300
2024-04-16T10:05+0300
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Переговоры между Киевом и Москвой по соглашению о безопасности судоходства в Черном море шли при участии Анкары в течение двух месяцев, но Украина внезапно прервала процесс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.Отмечается, что в марте текущего года стороны достигли договоренности об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море. При этом Киев не желал официально ставить подписывать соглашение и согласился, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта накануне региональных выборов в стране публично объявил о достижении договоренности.По данным Reuters, Киев в самый последний момент вышел из переговоров, сорвав таким образом достигнутое соглашение. При этом источники не смогли объяснить такое поведение Украины.Также отмечается, что переговоры велись по инициативе ООН.
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судоходство, россия, украина
Экономика, судоходство, РОССИЯ, УКРАИНА
Киев сорвал переговоры о безопасности судоходства в Черном море, пишут СМИ
Reuters: Украина сорвала соглашение по безопасности в Черном море
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ.
Переговоры между Киевом и Москвой по соглашению о безопасности судоходства в Черном море шли при участии Анкары в течение двух месяцев, но Украина внезапно прервала процесс. Об этом сообщило агентство Reuters
со ссылкой на источники.
Отмечается, что в марте текущего года стороны достигли договоренности об обеспечении безопасности торгового судоходства в Черном море. При этом Киев не желал официально ставить подписывать соглашение и согласился, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта накануне региональных выборов в стране публично объявил о достижении договоренности.
По данным Reuters, Киев в самый последний момент вышел из переговоров, сорвав таким образом достигнутое соглашение. При этом источники не смогли объяснить такое поведение Украины.
Также отмечается, что переговоры велись по инициативе ООН.
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