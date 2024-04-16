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В Минэнерго назвали условие для подписания соглашения по "Силе Сибири 2"

В Минэнерго назвали условие для подписания соглашения по "Силе Сибири 2" - 16.04.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго назвали условие для подписания соглашения по "Силе Сибири 2"

Москва и Пекин подпишут соглашение о постройке трубопровода "Сила Сибири 2" после того, как договорятся по цене, заявил в ходе сессии Национального... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T14:27+0300

2024-04-16T14:27+0300

2024-04-16T14:27+0300

энергетика

россия

китай

сила сибири

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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Москва и Пекин подпишут соглашение о постройке трубопровода "Сила Сибири 2" после того, как договорятся по цене, заявил в ходе сессии Национального нефтегазового форума замминистра энергетики Сергей Мочальников. При этом он не уточнил, идет ли речь о цене поставляемого в будущем газа или других коммерческих условиях. "Когда договоримся по цене", — сказал он в ответ на вопрос, когда будет подписано соглашение по "Силе Сибири 2".По словам Мочальникова, в ближайшие три-четыре десятилетия будут определяющими в сотрудничестве Москвы и Пекина. При этом он напомнил, что сейчас также осуществляется и активная торговля углем. "В 2023 году превысили планку (по поставкам угля в Китай - ред.) в 100 миллионов тонн. Учитывая, что глобально мировой рынок торговли едва ли превышает 1,2 миллиарда, это существенная доля", - отметил замминистра. Замминистра энергетики выразил надежду, что в скором времени в один ряд с базовыми встанут и три перспективные направления сотрудничества, о которых страны договорились на российско-китайской межправкомиссии - это возобновляемые источники энергии, водородная энергетика и рынок углеродных единиц. По словам Мочальникова, база для их развития уже создана государством, следующий шаг - за бизнесом. "Сила Сибири 2" — проект поставок газа из РФ через Монголию в КНР на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.

https://1prime.ru/20240412/gaz-847322165.html

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россия, китай, сила сибири