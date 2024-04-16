https://1prime.ru/20240416/sotsseti-847434970.html
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х
В ГД предложили разблокировать социальную сеть Х, так как со сменой собственника сеть стала "взвешенной", считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:00+0300
2024-04-16T17:00+0300
2024-04-16T17:00+0300
госдума
соцсеть x
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В ГД предложили разблокировать социальную сеть Х, так как со сменой собственника сеть стала "взвешенной", считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. "Я бы разблокировал X (ранее Twitter), потому что со сменой собственника он действительно стал взвешенный, и в нем можно работать с точки зрения контрпропаганды очень эффективно", - сказал он на встрече с участниками Мастерской новых медиа. Ранее, 9 февраля, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой о разблокировке соцсети X, отметив, что публикация эксклюзивного интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону доказывает нейтралитет соцсети.
https://1prime.ru/20240416/tiktok-847434459.html
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госдума, соцсеть x
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х
Депутат Горелкин предложил разблокировать социальную сеть Х
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В ГД предложили разблокировать социальную сеть Х, так как со сменой собственника сеть стала "взвешенной", считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
"Я бы разблокировал X (ранее Twitter), потому что со сменой собственника он действительно стал взвешенный, и в нем можно работать с точки зрения контрпропаганды очень эффективно", - сказал он на встрече с участниками Мастерской новых медиа.
Ранее, 9 февраля, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой о разблокировке соцсети X, отметив, что публикация эксклюзивного интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону доказывает нейтралитет соцсети.
Роскомнадзор рассматривает обращение о блокировке TikTok