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В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х - 16.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х - 16.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х
В ГД предложили разблокировать социальную сеть Х, так как со сменой собственника сеть стала "взвешенной", считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы,... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T17:00+0300
2024-04-16T17:00+0300
госдума
соцсеть x
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В ГД предложили разблокировать социальную сеть Х, так как со сменой собственника сеть стала "взвешенной", считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин. "Я бы разблокировал X (ранее Twitter), потому что со сменой собственника он действительно стал взвешенный, и в нем можно работать с точки зрения контрпропаганды очень эффективно", - сказал он на встрече с участниками Мастерской новых медиа. Ранее, 9 февраля, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой о разблокировке соцсети X, отметив, что публикация эксклюзивного интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону доказывает нейтралитет соцсети.
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госдума, соцсеть x
Госдума, соцсеть X
17:00 16.04.2024
 
В Госдуме предложили разблокировать соцсеть Х

Депутат Горелкин предложил разблокировать социальную сеть Х

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В ГД предложили разблокировать социальную сеть Х, так как со сменой собственника сеть стала "взвешенной", считает зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
"Я бы разблокировал X (ранее Twitter), потому что со сменой собственника он действительно стал взвешенный, и в нем можно работать с точки зрения контрпропаганды очень эффективно", - сказал он на встрече с участниками Мастерской новых медиа.
Ранее, 9 февраля, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой о разблокировке соцсети X, отметив, что публикация эксклюзивного интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону доказывает нейтралитет соцсети.
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Госдумасоцсеть X
 
 
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