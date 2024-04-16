https://1prime.ru/20240416/spg-847408117.html

США пытаются сорвать огромный российский проект, рассказывает WSJ

США пытаются сорвать огромный российский проект, рассказывает WSJ - 16.04.2024, ПРАЙМ

США пытаются сорвать огромный российский проект, рассказывает WSJ

В США прямо заявляют о намерении сорвать путем введения санкций российский проект по добыче и переработке газа "Арктик СПГ-2". В ситуации, когда многие... | 16.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-16T08:48+0300

2024-04-16T08:48+0300

2024-04-16T08:54+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 16 апр – ПРАЙМ. В США прямо заявляют о намерении сорвать путем введения санкций российский проект по добыче и переработке газа "Арктик СПГ-2". В ситуации, когда многие государства отказываются от использования угля, указанный проект может принести Российской Федерации значительные дивиденды, говорится в публикации The Wall Street Journal.Вероятно, забыв про украинский конфликт, авторы статьи утверждают, что нигде борьба между Россией и Соединенными Штатами "не проявляется так явно, как на российском арктическом севере", и в то же время называют строительство "Арктик СПГ-2" "ключевым проектом президента РФ Владимира Путина".В статье отмечается, что США используют "шквал санкций", чтобы сорвать этот проект, в частности, Вашингтон помешал России принять поставки специализированных танкеров, необходимых для транспортировки газа, и затруднил строительство альтернативных судов внутри РФ.Как заявил цитируемый изданием помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам заявил Джеффри Пайетт, "наша (Соединенных Штатов – прим. ред.) роль заключается в том, чтобы гарантировать, что "Арктик СПГ-2" окажется мертвым".В то же время в статье подчеркивается, что в ситуации, когда многие государства отказываются в пользу газа от угля и, соответственно, растет мировой спрос на СПГ, Российская Федерация планирует нарастить производство сжиженного природного газа более чем в втрое."В декабре прошлого года на "Арктик СПГ-2" начали производить сжиженный газ. Это произошло, невзирая на введенные США санкции и было расценено аналитиками и российскими чиновниками как победа Москвы", - сообщают авторы публикации.В заключение в статье приводится еще одно грозное высказывание Пайетта: "Мы очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, который она ранее отправляла в Европу… Как "Большая семерка" мы коллективно обязуемся сделать все возможное, чтобы помешать будущим доходам России от энергетики".

https://1prime.ru/20240414/spg-847375541.html

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