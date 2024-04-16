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В США загорелся завод, выпускающий снаряды для Украины
В США загорелся завод, выпускающий снаряды для Украины - 16.04.2024, ПРАЙМ
В США загорелся завод, выпускающий снаряды для Украины
В городе Скрантон (штат Пенсильвания) произошел пожар на заводе , где производят снаряды для Украины, передает Atlas News, ссылаясь на производителя военной... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T05:21+0300
2024-04-16T05:21+0300
2024-04-16T05:39+0300
происшествия
сша
завод
пожар
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В городе Скрантон (штат Пенсильвания) произошел пожар на заводе , где производят снаряды для Украины, передает Atlas News, ссылаясь на производителя военной техники General Dynamics и очевидцев. По информации издания, завод является одним из семи, которые выпускают боевое снаряжение для ВС США. Предприятие производит крупнокалиберные и минометные снаряды, включая боеприпасы калибра 155 миллиметров. "Около 15:00 по восточному стандартному времени (23.00 по мск)... на предприятии по выпуску боеприпасов армии в Скрантоне... вспыхнул крупный пожар", - передает Atlas News. При этом сообщается, что очевидцы опубликовали видео и фотографии предприятия, из труб которого валит черный дым. Компания-владелец завода General Dynamics подтвердила изданию, что на заводе случился небольшой пожар. "General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар (на заводе -прим. ред.) был потушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Как отмечает Washington Post, предприятие в Скрантоне является "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок боеприпасов на Украину. Вместе с тем журнал National Defense сообщает, что предприятие в Скрантоне было специально модернизировано для выпуска боеприпасов Киеву. Ранее, до конфликта на Украине, на завод выпускал в среднем семь тысяч артиллерийских снарядов в месяц. К 2027 году, как предполагается, предприятие будет производить 35 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.
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сша, завод, пожар, снаряды
Происшествия, США, завод, пожар, снаряды
В США загорелся завод, выпускающий снаряды для Украины
AN: на американском заводе, выпускающем снаряды для Украины, произошел пожар
МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. В городе Скрантон (штат Пенсильвания) произошел пожар на заводе , где производят снаряды для Украины, передает Atlas News, ссылаясь на производителя военной техники General Dynamics и очевидцев.
По информации издания, завод является одним из семи, которые выпускают боевое снаряжение для ВС США. Предприятие производит крупнокалиберные и минометные снаряды, включая боеприпасы калибра 155 миллиметров.
"Около 15:00 по восточному стандартному времени (23.00 по мск)... на предприятии по выпуску боеприпасов армии в Скрантоне... вспыхнул крупный пожар", - передает Atlas News.
При этом сообщается, что очевидцы опубликовали видео и фотографии предприятия, из труб которого валит черный дым. Компания-владелец завода General Dynamics подтвердила изданию, что на заводе случился небольшой пожар.
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"General Dynamics подтвердила, что небольшой пожар (на заводе -прим. ред.) был потушен, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Как отмечает Washington Post, предприятие в Скрантоне является "отправной точкой" для усилий администрации президента США Джо Байдена по ускорению поставок боеприпасов на Украину.
Вместе с тем журнал National Defense сообщает, что предприятие в Скрантоне было специально модернизировано для выпуска боеприпасов Киеву. Ранее, до конфликта на Украине, на завод выпускал в среднем семь тысяч артиллерийских снарядов в месяц. К 2027 году, как предполагается, предприятие будет производить 35 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.