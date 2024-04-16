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Евросоюз готовится обрушить на Китай шквал торговых ограничений - 16.04.2024, ПРАЙМ
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Евросоюз готовится обрушить на Китай шквал торговых ограничений
Евросоюз готовится обрушить на Китай шквал торговых ограничений - 16.04.2024, ПРАЙМ
Евросоюз готовится обрушить на Китай шквал торговых ограничений
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит целый шквал торговых ограничений против Китая, стремясь выполнить обещание сделать ЕС более значимым... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T12:02+0300
2024-04-16T12:03+0300
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит целый шквал торговых ограничений против Китая, стремясь выполнить обещание сделать ЕС более значимым политическим игроком на мировой арене, сообщает Bloomberg.Помимо расследования китайских субсидий на электромобили, Брюссель выясняет, оказывал ли Пекин незаконную поддержку ветропаркам на континенте. Он также начал расследование субсидирования железнодорожных компаний, а в ближайшее время подробно изучит закупки Китаем медицинского оборудования.Эти действия - отражение все более агрессивного подхода ЕС к Китаю, который может отрезать Поднебесную от европейских рынков и потенциально привести к торговой войне. Европейские чиновники, в том числе бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, утверждают, что именно торговые злоупотребления Китая стали причиной крупнейших социальных и политических проблем последних десятилетий.При этом ЕС и Китай являются основными торговыми партнерами: в 2022 году двусторонняя торговля товарами выросла на 23 процента в годовом исчислении до рекордного уровня в 857 миллиардов евро. Экспорт ЕС в Китай вырос до 230 миллиардов евро, а импорт ЕС из Китая - до 626 миллиардов евро.
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ек, урсула фон дер ляйен
ЕК, Урсула фон дер Ляйен
12:02 16.04.2024 (обновлено: 12:03 16.04.2024)
 
Евросоюз готовится обрушить на Китай шквал торговых ограничений

Bloomberg: фон дер Ляйен готовит целый шквал торговых ограничений против Китая

© CC BY 4.0 / European Union 2023/EPУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023/EP
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МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовит целый шквал торговых ограничений против Китая, стремясь выполнить обещание сделать ЕС более значимым политическим игроком на мировой арене, сообщает Bloomberg.
Помимо расследования китайских субсидий на электромобили, Брюссель выясняет, оказывал ли Пекин незаконную поддержку ветропаркам на континенте. Он также начал расследование субсидирования железнодорожных компаний, а в ближайшее время подробно изучит закупки Китаем медицинского оборудования.
Эти действия - отражение все более агрессивного подхода ЕС к Китаю, который может отрезать Поднебесную от европейских рынков и потенциально привести к торговой войне. Европейские чиновники, в том числе бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги, утверждают, что именно торговые злоупотребления Китая стали причиной крупнейших социальных и политических проблем последних десятилетий.
При этом ЕС и Китай являются основными торговыми партнерами: в 2022 году двусторонняя торговля товарами выросла на 23 процента в годовом исчислении до рекордного уровня в 857 миллиардов евро. Экспорт ЕС в Китай вырос до 230 миллиардов евро, а импорт ЕС из Китая - до 626 миллиардов евро.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2024
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Вчера, 15:06
 
ЕКУрсула фон дер Ляйен
 
 
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