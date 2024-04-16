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Власти Оренбуржья предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии
Власти Оренбуржья предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии - 16.04.2024, ПРАЙМ
Власти Оренбуржья предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии
Власти Оренбургской области предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии на возобновление деятельности, а также налоговые льготы и преференции по... | 16.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-16T10:35+0300
2024-04-16T10:35+0300
2024-04-16T10:36+0300
происшествия
оренбургская область
поддержка бизнеса
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УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Власти Оренбургской области предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии на возобновление деятельности, а также налоговые льготы и преференции по кредитам. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. "В Орске на встрече с жителями ко мне обратились предприниматели, чей бизнес пострадал из-за паводка. Озвучили много вопросов, безусловно, бизнесу сейчас нужна помощь государства. Мы разработали первоочередные меры поддержки для юридических лиц, ИП и самозанятых", — заявил он. Паслер отметил, что в первый пакет помощи входит выдача субсидий на возобновление предпринимательской деятельности, оказание финансовой поддержки трудовой занятости, предоставление налоговых льгот и преференций по итогам 2024 года. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на льготные займы в региональном фонде "Специальный ЧС" по ставке 1% на сумму до 5 миллионов рублей, на изменение графика платежей и реструктуризацию кредитов и займов от 6 до 12 месяцев и на приоритетный порядок рассмотрения мер поддержки "Мой бизнес" для субъектов.В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.7 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
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оренбургская область, поддержка бизнеса
Происшествия, Оренбургская область, поддержка бизнеса
Власти Оренбуржья предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии
Паслер: пострадавший от паводка бизнес в Оренбуржье получит налоговые льготы и субсидии
УФА, 16 апр – ПРАЙМ. Власти Оренбургской области предоставят пострадавшему от паводка бизнесу субсидии на возобновление деятельности, а также налоговые льготы и преференции по кредитам. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
"В Орске на встрече с жителями ко мне обратились предприниматели, чей бизнес пострадал из-за паводка. Озвучили много вопросов, безусловно, бизнесу сейчас нужна помощь государства. Мы разработали первоочередные меры поддержки для юридических лиц, ИП и самозанятых", — заявил он.
Паслер отметил, что в первый пакет помощи входит выдача субсидий на возобновление предпринимательской деятельности, оказание финансовой поддержки трудовой занятости, предоставление налоговых льгот и преференций по итогам 2024 года.
Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на льготные займы в региональном фонде "Специальный ЧС" по ставке 1% на сумму до 5 миллионов рублей, на изменение графика платежей и реструктуризацию кредитов и займов от 6 до 12 месяцев и на приоритетный порядок рассмотрения мер поддержки "Мой бизнес" для субъектов.
В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье. По данным на вечер 7 апреля, с подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуировали 6127 человек. Позднее в правительстве региона отмечали, что пик паводка ожидается 10 апреля, стабилизация - 20 апреля.
7 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщал, что паводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайным ситуациям федерального характера.
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